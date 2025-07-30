《駐京專電》衛健委：育兒補貼地方標準如較國家高，可備案續執行

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》此前部分地方已經探索實施了本地育兒補
貼政策，一些地方標準還高於此次國家基礎標準。國家衛生健康委副主任郭燕紅表示，對於各地
之前已經實施的育兒補貼政策，地方要制定具體的政策銜接方案，確保本地政策和國家制度有序
銜接。在此過程中，要切實保障群眾的切身利益。地方此前補貼標準高於國家基礎標準的，按規
定做好評估和備案工作後，可以繼續執行。
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
30/07/2025 15:43
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》此前部分地方已經探索實施了本地育兒補
貼政策，一些地方標準還高於此次國家基礎標準。國家衛生健康委副主任郭燕紅表示，對於各地
之前已經實施的育兒補貼政策，地方要制定具體的政策銜接方案，確保本地政策和國家制度有序
銜接。在此過程中，要切實保障群眾的切身利益。地方此前補貼標準高於國家基礎標準的，按規
定做好評估和備案工作後，可以繼續執行。
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
上一篇新聞︰30/07/2025 15:44 【海嘯來襲】中國自然資源部解除浙江、上海海嘯黃色警報
下一篇新聞︰30/07/2025 15:43 《駐京專電》衛健委：一孩納育兒補貼範圍，有利於家庭再生育考慮
30/07/2025 16:32 北京市總工會等與餓了麼辦騎手商家懇談會：良性競爭形成多贏局面
30/07/2025 16:03 【關稅戰】美擬對買俄油徵１００％關稅，中方斥脅迫不能解決問題
新聞
股票
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
多櫃台N