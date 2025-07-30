《駐京專電》衛健委：育兒補貼地方標準如較國家高，可備案續執行

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》此前部分地方已經探索實施了本地育兒補

貼政策，一些地方標準還高於此次國家基礎標準。國家衛生健康委副主任郭燕紅表示，對於各地

之前已經實施的育兒補貼政策，地方要制定具體的政策銜接方案，確保本地政策和國家制度有序

銜接。在此過程中，要切實保障群眾的切身利益。地方此前補貼標準高於國家基礎標準的，按規

定做好評估和備案工作後，可以繼續執行。

