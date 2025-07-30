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AH股新聞

30/07/2025 08:05

《神州頭條》報章頭版摘要：ＩＭＦ大幅上調今年中國經濟增長預期

　　《經濟通通訊３０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
　
《中國證券報》
　
三箭齊發持續優化資本市場生態
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截至７月２９日，滬深兩市成交額連續第４４個交易日突破１萬億元（人民幣．下同），近
７００家公司獲回購增持貸款；北向資金上半年持倉市值增加近８００億元；第二批１２隻新模
式浮動管理費率基金日前獲批……這些不同視角、不同維度的Ａ股市場數據，折射出資本市場生
態持續優化的新氣象。
　
中國長安汽車集團掛牌，汽車行業央企「三巨頭」新格局形成
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
經國務院批准，組建中國長安汽車集團有限公司，由國務院國有資產監督管理委員會代表國務院
履行出資人職責，列入國務院國有資產監督管理委員會履行出資人職責的企業名單。當日，中國
長安汽車集團有限公司在重慶掛牌成立。至此，國務院國資委履行出資人職責的中央企業達
１００家。我國形成中國一汽、東風公司、中國長安汽車三大央企汽車集團。
　
上半年國內企業併購較為活躍
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
上半年，市場監管總局共審結經營者集中案件３３９件，同比增長１４﹒１％。國內企業併購較
為活躍，汽車、化學原料等領域制造業併購交易表現亮眼。經營者集中，通俗地說就是投資併購
。根據反壟斷法，經營者集中是指下列情形：經營者合並；經營者通過取得股權或者資產的方式
取得對其他經營者的控制權；經營者通過合同等方式取得對其他經營者的控制權或者能夠對其他
經營者施加決定性影響。
　
　
《上海證券報》
　
持續提升監管執法效能，淨化資本市場生態
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中國證監會日前召開的２０２５年年中工作會議，提出要「持續提升監管執法效能」，彰顯了監
管部門進一步強化市場治理、淨化市場生態的決心。會議明確要求「突出打大、打惡、打重點，
強化監管協同，提高科技監管能力，提升執法質效」，同時強調「堅持突出重點、精準施策，防
止一刀切、簡單化，切實做到嚴而有度、嚴而有方、嚴而有效」。
　
「中國長安」重慶掛牌，第三家汽車央企成立
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
７月２９日，中國長安汽車集團有限公司在重慶掛牌成立。當日，國務院國資委發布公告稱，經
國務院批准，組建中國長安汽車集團有限公司，由國務院國資委代表國務院履行出資人職責，列
入國務院國資委履行出資人職責的企業名單。國務院國資委相關負責人表示，至此，我國三大央
企汽車集團（一汽、東風、長安）格局形成，將更好助力智能網聯新能源汽車產業高質量發展，
加快發展具有全球競爭力的世界一流品牌。
　
１２６家公募逾５４００次自購，今年以來基金公司密集出手釋放積極投資訊號
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數據顯示，今年以來，已有１２６家基金公司累計申購旗下產品逾５４００次，其中權益類基金
淨申購金額已突破２５億元。７月２８日，方正富邦基金發布公告稱，基於對中國資本市場長期
穩定健康發展以及公司主動投資能力的信心，公司自７月２４日起陸續運用固有資金自購旗下權
益類公募基金，自購金額合計將不少於人民幣２５００萬元，並承諾對上述自購產品持有期限不
低於一年。
　
　
《證券時報》
　
築牢韌性根基，打造資本市場「穩」字標籤
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這個夏天，中國股市升騰著澎湃活力，Ａ股總市值突破１００萬億元、上證指數持續震盪上行，
回穩向好的態勢不斷鞏固。隨著２０２５年走過半程，我國資本市場經受住了超預期的外部衝擊
，市場韌性增強，預期改善，「穩」成了中國資本市場上半年的標籤。
　
熊貓債發展勢頭強勁，人民幣國際化再添新動能
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近日，熊貓債市場迎來首家美資公司的成功發行，摩根士丹利發行５年期２０億元的熊貓債，票
面利率僅１﹒９８％，反映出投資者的認購熱情；同時，匈牙利發行３年期４０億元和５年期
１０億元的兩期熊貓債，分別成為「單筆發行規模最大的外國政府熊貓債券」「首單５年期外國
政府熊貓債券」。
　
ＩＭＦ大幅上調今年中國經濟增長預期
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國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）發布《世界經濟展望報告》更新內容，對中國經濟增長的預測上調
幅度最為明顯－－相較４月預測水平，ＩＭＦ將今年中國經濟的預期增速上調了０﹒８個百分點
，為４﹒８％。ＩＭＦ稱，這一調整主要是因為中國上半年的經濟活動強於預期，且中美關稅大
幅下調。同時，將２０２６年的預期增速也上調了０﹒２個百分點。（ｅｗ）

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