《神州經脈》中美貿易休戰延長，政治局決定十月召開四中全會

《神州經脈》中央政治局今日（３０日）召開會議，《路透》引述分析指，本次會議主要是

重申既有的政策導向，沒有特別超預期，預計政策主要還是「因時而變」，更關注長期結構性改

革。滬深股市升跌不一，滬綜指盤中曾漲至３６３６點、創９個月高位，全日收升０﹒１７％，

報３６１５﹒７２點，深市表現疲軟，深成指收跌０﹒７７％，創業板指更挫１﹒６２％。兩市

全天成交額１﹒８４萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增量４１１億元或逾２％。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１８２３，較上個交易日４時３０分收盤

價跌５８點子，四連跌，創７月９日以來三周新低，全日在７﹒１７３２至７﹒１７８５之間波

動。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１４４１，較上個交易日升７０點子，止三連跌，較市場

預測偏強逾３００點。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 中共中央政治局今日召開會議，決定今年１０月在北京召開中共二十屆四中全會，主要議

程包括研究關於制定「十五五」規劃的建議。會議指出，宏觀政策要持續發力、適時加力。要落

實落細更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，充分釋放政策效應。會議並強調，要有效釋

放內需潛力，深入實施提振消費專項行動，培育服務消費新的增長點。推動市場競爭秩序持續優

化，依法依規治理企業無序競爭，推進重點行業產能治理。幫助受衝擊較大的外貿企業，強化融

資支持。嚴禁新增隱性債務，有力有序有效推進地方融資平台出清。



２﹒ 國新辦今日就育兒補貼制度及生育支持措施有關情況舉行新聞發布會。國家衛健委人口家

庭司司長王海東介紹，各地將在８月下旬陸續開放育兒補貼申領，８月３１日之前各地全面開放

育兒補貼的申領。財政部社會保障司司長郭陽表示，中央財政將設立共同財政事權轉移支付項目

「育兒補貼補助資金」，今年初步安排預算９００億元左右。對於發放國家基礎標準補貼所需資

金，中央財政按照一定比例對地方予以補助，中央總體承擔約９０％。



３﹒ 當地時間７月２８日至２９日，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人

、美國財政部長貝森特及貿易代表格里爾，在瑞典斯德哥爾摩舉行中美經貿會談。雙方沒有宣布

任何突破，但同意推動延長５月中旬達成的９０天關稅休戰協議，雙方將繼續推動已暫停的美方

對等關稅２４％部分以及中方反制措施如期展期９０天。不過，並未具體說明該協議何時生效以

及生效期限。



４﹒ 美國財政部長貝森特表示，如果美國落實對俄羅斯石油實施二級制裁，而中國繼續購買俄

羅斯石油，中國可能面臨更高的關稅，「中國人非常重視自己的主權，美方也不想侵犯他們（石

油採購的）主權，因此他們應該是願意支付１００％的關稅」。對此，中國外交部發言人郭嘉昆

今日在例行記者會上回應稱，中國將根據自身國家利益採取合理的能源保障措施，並重申關稅戰

沒有贏家，脅迫、施壓解決不了問題，中方將堅定維護自身主權、安全和發展利益。



５﹒ 在今日舉行的中國長安汽車集團首場媒體溝通會上，該公司董事長朱華榮表示，到

２０３０年，中國長安汽車集團整車產銷規模目標為５００萬輛，新能源汽車銷量佔比超過

６０％，海外銷量佔比超過３０％，努力奮進成為全球汽車品牌前十。他並透露，未來５年集團

將面向全球推出５０餘款新能源產品，包括７款以上的３０萬台級的全球化大單品；未來１０年

，在新汽車領域大概將投入２０００億元，新增１萬人規模的科技創新團隊，實現技術探索到產

品變現。



６﹒ 星巴克３０日發布的２０２５財年第三季度財報顯示，中國市場營業收入同比增長８％至

７﹒９億美元，連續三個季度同比增長；同店銷售額同比增長２％，同店交易量和同店客單價均

環比提升。星巴克表示，這得益於產品硬核創新、非咖場景拓展，現象級品牌跨界以及數字化業

務提升，高質量門店拓展等協同效應；又就星巴克中國區將出售部分股權表示，當前星巴克正在

對超過２０個有強烈意願的機構進行評估。



７﹒ 國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）上調今明兩年全球經濟增長預測，最新估算今年全球增長

３％，明年增長３﹒１％，較原先在４月的預期分別上調０﹒２個及０﹒１個百分點。ＩＭＦ對

中國今年經濟增長預測的上調幅度最大，由原先的４％，上調至４﹒８％，反映今年上半年經濟

表現超預期，以及中美宣布貿易暫時休戰後關稅大幅降低，同時，財政政策對消費的支持也拉動

了中國經濟增長。ＩＭＦ並將明年中國增長預測上調０﹒２個百分點至４﹒２％。



８﹒ 國家發改委今日就《政府投資基金布局規劃和投向工作指引（公開徵求意見稿）》等文件

公開徵求意見。其中，《指引》提出，政府投資基金應控制對單個企業投資金額或比例上限；政

府投資基金不得通過明股實債等方式變相增加地方政府隱性債務，除併購重組、定向增發、戰略

配售外不得從事公開交易類股票投資，不得直接或間接從事期貨等衍生品類交易，不得為被投資

企業之外的企業或項目提供擔保，不得開展承擔無限責任的投資。（ｓｌ）

