《鍾之日記》中美談判欠突破，期結日恒指大跌

《鍾之日記》７月３０日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



中美第三輪貿易會談收官，雙方達共識繼續爭取延長關稅休戰期，惟談判未見大突破。港股

今日期指結算，開盤後一路走低，盤中曾跌逾４００點，中央政治局會議今召開，強調落實落細

更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，助Ａ股低開高走，恒指全日跌幅稍微收窄，收報

２５１７６，跌３４７點或１﹒４％，主板成交近３１９７億元。



＊滬指企穩三千六，旅遊消費衝高＊



中央政治局今日召開會議，提出要做好今年下半年經濟工作，宏觀政策要持續發力、適時加

力；並決定１０月召開中共二十屆四中全會，主要議程是研究關於制定國民經濟和社會發展第十

五個五年規劃的建議。



《路透》引述分析指，本次會議主要是重申既有的政策導向，沒有特別超預期，預計政策主

要還是「因時而變」，更關注長期結構性改革。滬深股市升跌不一，滬綜指盤中曾漲至３６３６

點、創９個月高位，全日收升０﹒１７％，三連升，報３６１５﹒７２點，深市表現疲軟，深成

指收跌０﹒７７％，創業板指更挫１﹒６２％。兩市全天成交額１﹒８４萬億元（人民幣．下同

），較上個交易日增量４１１億元或逾２％。



滬深旅遊股午後衝高，板塊收漲２％；食品飲料及商業連鎖亦漲，陽光乳業

（深：００１３１８）及居然智家（深：０００７８５）升停。中共中央政治局會議強調，要有

效釋放內需潛力。深入實施提振消費專項行動，在擴大商品消費的同時，培育服務消費新的增長

點。在保障改善民生中擴大消費需求。



＊理想新車降售價，成表現最差藍籌＊



理想汽車（０２０１５）發布其第二款純電動車型ｉ８，售價遠低於日前公布的預售價格，

市場擔心理想或受車企減價戰影響蠶食利潤，今日股價急插１２﹒８％，收報１０４﹒５元，為

表現最差藍籌。



理想於周二（２９日）正式發布家庭六座純電ＳＵＶ－理想ｉ８，售價定於３２﹒１８萬元

人民幣，遠低於本月中公布的預售價格３５萬至４０萬元人民幣。ｉ８定位中大型豪華家用市場

，與近期熱賣的小米ＹＵ７正面對決，而小米ＹＵ７最低售價為２５﹒３５萬元人民幣，Ｍａｘ

版本售價為３２﹒９９萬元人民幣。理想汽車此次降低售價或為應對小米ＹＵ７的定價壓力，引

發市場對車企內捲憂慮。



據介紹，理想ｉ８將提供Ｐｒｏ、Ｍａｘ、Ｕｌｔｒａ三個版本，全國統一零售價分別為

３２﹒１８萬元、３４﹒９８萬元和３６﹒９８萬元人民幣，將在２０２５年８月２０日開始交

付。理想汽車董事長李想在產品發布會上指，ｉ８延續了理想ＭＥＧＡ的設計風格，並搭載自研

的驅動電機及５Ｃ超充電池，支持１０分鐘內充電增加５００公里的續航里程。根據不同配置，

ｉ８提供６７０公里和７２０公里的ＣＬＴＣ續航里程，並且所有型號均標配全輪驅動。



今日車股全線下跌，比亞迪（０１２１１）收跌５﹒８％，小鵬汽車（０９８６８）跌

５﹒７％，蔚來（０９８６６）挫５﹒６％，吉利（００１７５）軟４﹒２％，小米

（０１８１０）收低１％。



＊三桶油集體上揚，特朗普威脅俄羅斯推高油價＊



三桶油集體上揚，中石油（００８５７）收漲近４％，報７﹒８２元，曾一度高見７﹒９元

，創５２周新高；中石化（００３８６）漲近３％，報４﹒７３元；中海油（００８８３）升

１﹒５％，報１９﹒１８元。



美國總統特朗普對俄烏談判施壓，指如果俄羅斯十天後仍未就結束俄烏戰爭取得進展，美國

將對俄羅斯徵收包括石油在內的關稅並採取其他措施。另外美國財長貝森特表示已告知中國官員

，如中國繼續向俄羅斯進口石油，中國可能面臨高關稅。



特朗普對俄羅斯威脅刺激原油供應緊張預期，隔晚油價急飆，紐約期油抽升３﹒７５％報每

桶６９﹒２１美元，布蘭特期油升３﹒５３％報每桶７２﹒５１美元。



東吳期貨指，傳統消費旺季以及柴油短缺能夠支撐市場階段性抵御供應增加，短期供應端擾

動下市場氛圍偏強。不過長期依然偏空，這在旺季結束後將越來越明顯。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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