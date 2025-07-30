《Ａ股焦點》嘉和美康跌４％，股東國壽成達擬減持不超３％股份

《經濟通通訊社３０日專訊》嘉和美康（滬：６８８２４６）昨晚（２９日）發布公告稱，

其股東國壽成達健康因自身資金需求，計劃根據市場情況擬通過集中競價方式和大宗交易方式減

持其持有的公司股份合計不超過４１２﹒７６萬股，即不超過公司總股本的３％。按照昨日收盤

價３７元（人民幣．下同）測算，套現金額約合１﹒５３億元。



嘉和美康今早低開低走，現跌４﹒１１％，報３５﹒４８元。



公告顯示，截至本公告披露日，國壽成達健康持有公司股份１２６８﹒４５萬股，佔公司股

份總數的９﹒２２％。上述股份為嘉和美康首次公開發行並上市前取得的股份，且已於２０２２

年１２月１４日起上市流通。



嘉和美康成立於２００６年３月３日，上市於２０２１年１２月１４日，主營業務涉及從事

醫療信息化軟件研發與產業化。



數據顯示，國壽成達健康最初持股１９５６﹒９６萬股，佔總股本的１４﹒１９％。國壽成

達健康從２０２３年２月１７日起，第一次減持嘉和美康股份，迄今為止，累計減持公司股票

６８８﹒５１萬股，累計套現約２﹒２３億元。疊加本次減持，將累計減持３﹒７６億元。

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