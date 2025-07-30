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AH股新聞

30/07/2025 08:29

《經濟時評》ＩＭＦ升今明兩年全球增長預測，中國今年增４﹒８％

　　《經濟通通訊社３０日專訊》國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）上調今明兩年全球經濟增長預測
，最新估算今年全球增長３％，明年增長３﹒１％，較原先在４月的預期分別上調０﹒２個及
０﹒１個百分點，但仍低於１月對這兩年經濟增長３﹒３％的預測。ＩＭＦ警告，全球經濟仍面
臨重大風險，包括關稅稅率可能反彈、地緣政治緊張和財政赤字擴大。
　
　　ＩＭＦ對中國今年經濟增長預測的上調幅度最大，由原先的４％，上調至４﹒８％，反映今
年上半年經濟表現超預期，以及中美宣布貿易暫時休戰後關稅大幅降低，同時，財政政策對消費
的支持也拉動了中國經濟增長。ＩＭＦ將明年中國增長預測亦上調０﹒２個百分點至４﹒２％。
　
＊美倘調高關稅，弱美元或加劇對他國衝擊＊
　
　　ＩＭＦ輕微上調今年美國經濟增長預測０﹒１個百分點，預計全年增長１﹒９％；明年增長
加快至２％。ＩＭＦ指，美國出台的減稅和支出法案預計將增加財政赤字１﹒５個百分點，但關
稅收入或可抵銷約一半影響。
　
　　ＩＭＦ指出，若美國進一步提高實際關稅稅率，可能造成供應鏈樽頸，並放大高關稅的負面
衝擊，弱美元亦可能加劇對其他國家的衝擊，強調企業大規模提前採購的囤貨效應難以延續，或
拖累下半年以至明年的經濟活動。（ｒｙ）

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