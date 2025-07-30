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AH股新聞

30/07/2025 14:30

【ＡＩ】阿里１６８８發布ＡＩ版Ａｐｐ，內部定「向ＡＩ要人效」

　　《經濟通通訊社３０日專訊》阿里巴巴集團旗下源頭廠貨拿貨平台－－１６８８今日在杭州
舉辦浙江省「平台＋產業」ＡＩ對接會。會上，１６８８發布多項ＡＩ新品和升級舉措：推出「
１６８８ＡＩ版」Ａｐｐ，上線免費企業查詢工具「８８查」，並對現有「阿里巴巴１６８８」
Ａｐｐ進行全面ＡＩ化升級。
　
　　據介紹，「１６８８ＡＩ版」Ａｐｐ正陸續在各大手機應用商店上線，面向採購買家全面開
放。新Ａｐｐ聚焦創業與拿貨場景，集成ＡＩ搜索、ＡＩ選品、ＡＩ創款、ＡＩ圖搜、ＡＩ查企
等五大核心功能，覆蓋從商機發現、智能推薦與組貨、產品設計和創新等生意全鏈路需求。
　
＊推出全新業務品牌「１６８８源選」＊
　
　　另外，１６８８披露將進一步向產業縱深邁進，正式推出全新業務品牌「１６８８源選」，
搶抓ＡＩ時代機遇，深入產業帶一線，與源頭工廠協同共創新一代消費品。該計劃首階段將聚焦
大健康、出行、居家三大高頻消費場景，依託ＡＩ技術在趨勢洞察、產品定義與設計輔助等方面
的能力，攜手優質工廠共同打造１００個「超級單品」，推動源頭製造從「代工生產」向「品牌
共創」躍遷。
　
　　１６８８還公布了ＡＩ探索的最新進展。１６８８透露，２０２４年啟動了７０多個ＡＩ項
目，後經戰略聚焦，精簡至１０個核心方向，並組建ＡＩ戰略推進組，推動組織年輕化、ＡＩ實
戰化。管理層人人帶ＡＩ項目，對不擁抱ＡＩ的關鍵崗位人員堅決調整。
　
　　目前１６８８的ＡＩ具備三大特點：產品全免費、更懂Ｂ類生意、效果可衡量。據了解，
１６８８內部已明確提出「向ＡＩ要人效（人力資源效能）」的目標。目前，ＡＩ作為智能體的
「人效」指標已實現可衡量、可量化。數據顯示，過去一年，ＡＩ技術推動平台轉化率、複購率
等關鍵指標提升２０％至３０％；預計２０２５年，這一增幅將達到５０％至１００％。
（ｊｑ）

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