嵐圖汽車據報完成收購武漢雲峰工廠，金額逾７億元

《經濟通通訊社３０日專訊》據《財聯社》報道，從嵐圖汽車方面獲悉，其已正式完成對武
漢雲峰工廠的收購，交易金額７﹒２３億元人民幣。
據悉，該工廠原為東風日產武漢工廠，２０２２年５月投產，年產能１５萬輛，可擴展至
３０萬輛，配備沖壓、焊裝等五大工藝，兼容純電╱混動車型柔性生產，２０２４年９月首批嵐
圖知音在此下線。另據嵐圖汽車高層透露，全新嵐圖知音將全系配備８００Ｖ與５Ｃ超充，計劃
於８月底上市。（ｊｑ）
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30/07/2025 14:56
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漢雲峰工廠的收購，交易金額７﹒２３億元人民幣。
據悉，該工廠原為東風日產武漢工廠，２０２２年５月投產，年產能１５萬輛，可擴展至
３０萬輛，配備沖壓、焊裝等五大工藝，兼容純電╱混動車型柔性生產，２０２４年９月首批嵐
圖知音在此下線。另據嵐圖汽車高層透露，全新嵐圖知音將全系配備８００Ｖ與５Ｃ超充，計劃
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