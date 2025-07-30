嵐圖汽車據報完成收購武漢雲峰工廠，金額逾７億元

《經濟通通訊社３０日專訊》據《財聯社》報道，從嵐圖汽車方面獲悉，其已正式完成對武

漢雲峰工廠的收購，交易金額７﹒２３億元人民幣。



據悉，該工廠原為東風日產武漢工廠，２０２２年５月投產，年產能１５萬輛，可擴展至

３０萬輛，配備沖壓、焊裝等五大工藝，兼容純電╱混動車型柔性生產，２０２４年９月首批嵐

圖知音在此下線。另據嵐圖汽車高層透露，全新嵐圖知音將全系配備８００Ｖ與５Ｃ超充，計劃

於８月底上市。（ｊｑ）

