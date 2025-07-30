《互聯互通》中證監進一步優化香港互認基金註冊審核安排

《經濟通通訊社３０日專訊》據《上海證券報》報道，中國證監會日前在機構監管通報中進

一步優化了香港互認基金審核安排，旨在穩妥推動《香港互認基金管理規定》（以下簡稱新規）

的實施，更好體現普惠性政策初衷，強化中小投資者保護。



＊後續註冊審核過程中將重點支持零售型產品發展＊



監管表示，新規自２０２５年１月１日實施以來，因互認基金提升了客地銷售比例上限，部

分香港互認基金內地銷售規模有所增長，其中機構投資者申購佔比較高。考慮到基金互認的制度

初衷是更好服務兩地居民跨境投資理財需求，應堅持普惠金融的制度定位，後續註冊審核過程中

將重點支持零售型產品發展，更好滿足廣大中小投資者投資需求。



在合規運營方面，監管要求，為確保互認基金產品運作穩定，註冊審核過程中將重點關注其

規模變化情況，相關產品在申報前一年內每季度末的資產規模原則上均不低於２億元人民幣。對

借助不正常手段短期做大規模的香港互認基金產品，暫不受理其新增註冊申請。



＊對境外子公司香港互認基金產品審慎註冊＊



境內基金管理人應強化對境外子公司的合規風控管理。在港子公司互認基金產品存在前述問

題的，將對境內管理人在監管分類評價中相應予以扣分；對合規風控能力較弱或監管分類評價結

果為Ｃ類的境內基金管理人，對其境外子公司香港互認基金產品審慎註冊。



與此同時，監管將綜合考量互認基金產品風險收益水平、中小投資者風險承受能力等因素，

擬提高香港互認基金產品關於組合投資、分散風險的要求，進一步提高投資地域的分散度要求，

同時兼顧產品類型分布，滿足內地中小投資者多元化投資需求。為強化低等級信用債的風險防范

，對以低等級信用債為主要投資方向的香港互認基金產品實施審慎註冊。



下一步，監管表示，將按照上述審核安排穩妥有序推進香港互認基金產品註冊，同步做好政

策實施效果評估，根據市場情況及時完善，更好凝聚共識，推動香港互認基金業務平穩發展。

（ｊｑ）

