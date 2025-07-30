《中國要聞》習近平：保持政策連續性穩定性，有力提振消費

《經濟通通訊社３０日專訊》據《央視新聞》報道，中共中央上周三（２３日）就當前經濟

形勢和下半年經濟工作主持召開黨外人士座談會。中共中央總書記習近平主持座談會並發表重要

講話強調，做好下半年經濟工作，要堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，

加快構建新發展格局，保持政策連續性穩定性，增強靈活性預見性，著力穩就業、穩企業、穩市

場、穩預期，有力提振消費、破除「內捲」，暢通國內大循環，促進國內國際雙循環，努力完成

全年經濟社會發展目標任務，實現「十四五」圓滿收官。



習近平指出，今年上半年，國家經濟運行穩中有進，社會大局保持穩定。這反映出中國經濟

基礎穩、優勢多、韌性強、潛力大，支撐高質量發展的積極因素在不斷積累。



習近平強調，當前國家經濟運行依然面臨不少風險挑戰。下半年，要在宏觀政策上持續發力

、適時加力，重點做好全方位擴大內需、堅定不移深化改革擴大開放、推動科技創新和產業創新

深度融合發展、持續防範化解重點領域風險、多措並舉保障改善民生等工作。



習近平對各民主黨派、全國工商聯和無黨派人士提出兩點希望。一是統一思想認識，凝聚廣

泛共識。深刻理解把握中共中央關於當前經濟形勢的分析判斷和經濟工作的指導思想、大政方針

、重要部署，多做宣傳政策、解疑釋惑、理順情緒、凝聚共識的工作，匯聚起團結奮斗的強大正

能量。二是立足自身優勢，推動高質量發展。結合履職選準調研題目，統籌用好各類資源和專業

智庫，提出更多具有前瞻性、操作性的意見建議。全國工商聯要引導民營經濟人士堅守主業、做

強實業，堅定不移走高質量發展之路。（ｊｑ）

