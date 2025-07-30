【聚焦數據】深圳上半年ＧＤＰ增５﹒１％，工業增加值增４﹒３％

《經濟通通訊社３０日專訊》深圳市統計局今日發布上半年經濟數據。根據廣東省地區生產

總值統一核算結果，２０２５年上半年，深圳地區生產總值１８３２２﹒２６億元（人民幣．下

同），按不變價格計算，同比增長５﹒１％。其中，第一產業增加值１０﹒３３億元，增長

２﹒８％；第二產業增加值６５０５﹒５６億元，增長３﹒３％；第三產業增加值

１１８０６﹒３７億元，增長６﹒１％。



＊上半年製造業增加值增長４﹒２％＊



上半年，全市規模以上工業增加值同比增長４﹒３％，增速比一季度加快０﹒１個百分點。

分門類看，採礦業增加值同比增長０﹒５％，製造業增長４﹒２％，電力、熱力、燃氣及水生產

和供應業增長１１﹒８％。主要行業大類中，通用設備製造業增長１７﹒１％，儀器儀錶製造業

增長８﹒８％，電氣機械和器材製造業增長８﹒２％。高新技術產品產量持續快速增長，其中，

民用無人機、工業機器人、３Ｄ打印設備產品產量分別增長５９﹒０％、３８﹒０％、

３５﹒８％。



上半年，全市服務業增加值１１８０６﹒３７億元，同比增長６﹒１％，增速比一季度加快

０﹒１個百分點。其中，金融業，交通運輸、倉儲和郵政業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業

分別增長１０﹒９％、９﹒０％、８﹒１％。１－５月，規模以上服務業企業營業收入增長

８﹒４％，其中，交通運輸、倉儲和郵政業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，租賃和商務服

務業營業收入分別增長１２﹒３％、９﹒４％、７﹒５％。上半年，機場旅客吞吐量增長

１０﹒９％，港口集裝箱吞吐量增長１０﹒８％。



＊上半年固投降１０﹒９％，房地產開發投資降１５﹒１％＊



上半年，全市固定資產投資同比下降１０﹒９％，其中，房地產開發投資下降１５﹒１％，

基礎設施投資增長７﹒７％，工業技術改造投資增長４７﹒１％。分行業看，信息傳輸、軟件和

信息技術服務業投資增長４７﹒７％，交通運輸、倉儲和郵政業投資增長３２﹒５％，科學研究

和技術服務業投資增長２１﹒７％。



＊上半年消費增３﹒５％，增速按季加快０﹒４個百分點＊



上半年，全市社會消費品零售總額４９４８﹒６８億元，同比增長３﹒５％，增速比一季度

加快０﹒４個百分點。分消費類型看，商品零售增長３﹒６％；餐飲收入增長１﹒７％。基本生

活類商品增勢較好，限額以上單位日用品類、糧油食品類零售額分別增長１０﹒７％、９﹒１％

。消費品以舊換新政策繼續顯效，限額以上單位家用電器和音像器材類、文化辦公用品類、通訊

器材類零售額分別增長５５﹒７％、３２﹒９％、６﹒０％。網上零售持續增長，限額以上單位

通過互聯網實現的商品零售額增長１９﹒４％。



＊上半年出口降７％，進口增９﹒５％＊



上半年，全市進出口總額２１６７５﹒４５億元，同比下降１﹒１％，降幅比一季度收窄

１﹒７個百分點。其中，出口１３０８６﹒８１億元，下降７﹒０％；進口８５８８﹒６４億元

，增長９﹒５％。高新技術產品出口增長８﹒０％。６月份，進出口總額３９７９﹒８５億元，

同比增長２﹒６％。其中，出口２５２８﹒３９億元，增長１﹒４％；進口１４５１﹒４６億元

，增長４﹒８％。



６月末，全市金融機構（含外資）本外幣存款餘額１４１６００﹒１４億元，同比增長

５﹒７％。金融機構（含外資）本外幣貸款餘額９８４６９﹒９１億元，同比增長３﹒５％。

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