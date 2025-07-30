《中美關係》王文濤：事實證明平等對話協商才是中美解決分歧關鍵

《經濟通通訊社３０日專訊》據商務部消息，商務部部長王文濤今日會見美中貿易全國委員

會董事會主席芮思博率領的代表團一行。雙方就中美經貿關係、美資企業在華發展等議題交換意

見。



王文濤表示，事實證明，中美經貿關係歷經風雨，雙方仍互為重要經貿夥伴，「脫勾斷鏈」

行不通，平等對話協商才是解決分歧的關鍵。在兩國元首指引下，中美在經貿領域已形成了日內

瓦共識和倫敦框架，近兩天雙方團隊已在斯德哥爾摩舉行經貿會談。希望美方與中方相向而行，

共同維護中美經貿關係穩定、健康、可持續發展。



＊歡迎美資企業在內各國企業投資中國＊



王文濤又指，對外開放是中國的基本國策，中國開放的大門只會越開越大，利用外資政策沒

有變也不會變。中國消費市場規模穩居全球前列，極具增長潛力和創新活力。中國歡迎包括美資

企業在內的各國企業投資中國，共享發展機遇。



芮思博則稱，美中貿委會樂見兩國政府經貿團隊保持對話並取得積極成果。中方向世界發出

進一步深化改革、堅持對外開放的積極信號，增強了市場信心。美中貿委會及會員企業致力於在

華長期發展，將盡所能為擴大中美經貿合作發揮建設性作用。



中美官員周二在斯德哥爾摩結束為期兩天的「建設性」會談，雙方同意爭取將當前的９０天

關稅休戰期延長。會談未宣布重大突破，美國官員表示是否延長休戰將由總統特朗普決定。中國

方面則稱，雙方將繼續推動已暫停的美方對等關稅２４％部分以及中方反制措施如期展期９０天

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