《中國要聞》國家移民局：為高技術人才來華提供便捷高效管理政策

《經濟通通訊社３０日專訊》國家移民管理局外國人管理司負責人柳佳今日在國新辦舉行的

「高質量完成『十四五』規劃」系列主題新聞發布會上表示，「十四五」，中國引進國際人才在

華永久居留的數量大幅增長，一批國際高層次科技人才在中國長期發展。下一步，將持續深入推

進移民管理政策改革創新，積極會同有關部門完善相關制度設計，提升移民管理制度供給與國家

產業發展規劃的適配度，為國際高技術人才來華工作生活提供更加系統完備、便捷高效的移民管

理政策支持。



＊進推動內地和港澳人員交流交往和深度融合發展＊



除此之外，國家移民管理局公民出入境管理司司長熊樹人也表示，下一步，將持續推進出

入境管理政策改革創新，進一步推動內地和港澳人員交流交往和深度融合發展，支持港澳更好地

融入國家發展大局。



據熊樹人介紹，在北京、上海和粵港澳大灣區的內地城市，試點實施往來港澳人才簽注政

策，「十四五」期間已經為６﹒３萬餘名高層次人才簽發人才簽註；推出港澳居民來往內地通行

證在內地換發補發政策，「十四五」期間，已經有３９﹒４萬人次享受在內地辦證便利。

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