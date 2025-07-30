《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒０４％，中美同意續推動關稅戰休戰

《經濟通通訊社３０日專訊》中美經貿高級官員周二（２９日）結束在斯德哥爾摩舉行的新

一輪會談，雙方同意爭取將當前的９０天關稅休戰期延長，但並未宣布任何重大突破。滬深股市

今早走軟，滬綜指低開０﹒０４％，報３６０８﹒３５點，深成指低開０﹒２３％，創業板指低

開０﹒４５％。



根據會談共識，中美雙方將繼續推動已暫停的美方對等關稅２４％部分以及中方反制措施如

期展期９０天。中國官媒稱，雙方就中美經貿關係、宏觀經濟政策等雙方共同關心的經貿議題開

展了坦誠、深入、富有建設性的交流。中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰表示，下一步

，雙方應繼續按照兩國元首通話重要共識，充分發揮好中美經貿磋商機製作用，不斷增進共識、

減少誤解、加強合作，進一步深化對話磋商，不斷爭取更多雙贏結果。



至於美國官員表示，是否延長休戰將由總統特朗普決定。該休戰期將於８月１２日到期，若

未達成協議，關稅可能會猛增至三位數。美國財政部長貝森特認為，中美官員可能在９０日內會

再次進行會議，以進一步商討中國稀土流通的問題。



此外，中國財政部部長藍佛安今日在《學習時報》頭版撰文稱，當前中國發展環境的複雜性

、嚴峻性、不確定性上升，將進一步用好用足更加積極的財政政策，加大財政逆周期調節力度；

以促消費為重點支持擴大內需，進一步釋放國內市場潛力。他表示，會加快發行和使用超長期特

別國債、地方政府專項債券，盡早形成實物工作量。



人行今日進行３０９０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場今日有１５０５億元

逆回購到期，即今日淨投放１５８５億元。（ｒｙ）

