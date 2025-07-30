  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

30/07/2025 09:29

《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒０４％，中美同意續推動關稅戰休戰

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中美經貿高級官員周二（２９日）結束在斯德哥爾摩舉行的新
一輪會談，雙方同意爭取將當前的９０天關稅休戰期延長，但並未宣布任何重大突破。滬深股市
今早走軟，滬綜指低開０﹒０４％，報３６０８﹒３５點，深成指低開０﹒２３％，創業板指低
開０﹒４５％。
　
　　根據會談共識，中美雙方將繼續推動已暫停的美方對等關稅２４％部分以及中方反制措施如
期展期９０天。中國官媒稱，雙方就中美經貿關係、宏觀經濟政策等雙方共同關心的經貿議題開
展了坦誠、深入、富有建設性的交流。中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰表示，下一步
，雙方應繼續按照兩國元首通話重要共識，充分發揮好中美經貿磋商機製作用，不斷增進共識、
減少誤解、加強合作，進一步深化對話磋商，不斷爭取更多雙贏結果。
　
　　至於美國官員表示，是否延長休戰將由總統特朗普決定。該休戰期將於８月１２日到期，若
未達成協議，關稅可能會猛增至三位數。美國財政部長貝森特認為，中美官員可能在９０日內會
再次進行會議，以進一步商討中國稀土流通的問題。
　
　　此外，中國財政部部長藍佛安今日在《學習時報》頭版撰文稱，當前中國發展環境的複雜性
、嚴峻性、不確定性上升，將進一步用好用足更加積極的財政政策，加大財政逆周期調節力度；
以促消費為重點支持擴大內需，進一步釋放國內市場潛力。他表示，會加快發行和使用超長期特
別國債、地方政府專項債券，盡早形成實物工作量。
　
　　人行今日進行３０９０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場今日有１５０５億元
逆回購到期，即今日淨投放１５８５億元。（ｒｙ）

【你點睇？】台灣地區「大罷免」失敗，你對兩岸關係回暖是否抱有信心？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

特朗普廢了WTO的武功

29/07/2025 14:50

關稅戰

大罷免甩轆，綠營自製災難

29/07/2025 09:00

大國博弈

日本加息牽扯全球資金流向

27/07/2025 14:03

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處