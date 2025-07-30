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AH股新聞

30/07/2025 11:32

《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒５２％，影視娛樂股走強

　　《經濟通通訊社３０日專訊》Ａ股三大指數上午漲跌不一，滬綜指半日收升０﹒５２％，報
３６２８﹒５３點，深成指軟０﹒０６％，創業板指跌０﹒７１％。滬深兩市半日成交
１０８６６億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交減４３２億元或３﹒８％。
　
　　從板塊來看，影視娛樂股走強，指數半日漲１﹒８％，幸福藍海（深：３００５２８）升停
。燈塔專業版數據顯示，截至７月２９日，內地暑期檔總票房已突破５５億元，觀影人次超
１﹒４５億。其中幸福藍海出品的《南京照相館》表現尤為亮眼，自７月２５日正式公映以來，
票房已經超６億元。專家表示，暑期檔的積極表現將為全年電影市場奠定堅實基礎。
　
　　另外，醫藥股持續活躍，仿製藥、創新藥升幅靠前。藥明康德上午（滬：６０３２５９）漲
２﹒４％。公司７月２９日晚間公告，擬將２０２５年第一次以集中競價交易方式回購Ａ股股份
的回購股份價格上限由不超過９０﹒７２元╱股（含）調整為不超過１１４﹒１５元╱股。分析
人士指出，二級市場上，近期Ａ股創新藥板塊持續上漲，龍頭股藥明康德上調回購價格上限，表
明公司對其自身價值的高度認可，同時也向市場傳遞了積極信號。（ｒｙ）

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