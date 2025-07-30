《Ａ股行情》政治局會議召開，滬指收升０﹒１７％，旅遊消費衝高

《經濟通通訊社３０日專訊》中央政治局今日召開會議，提出要做好今年下半年經濟工作，

宏觀政策要持續發力、適時加力；並決定１０月召開中共二十屆四中全會，主要議程是研究關於

制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議。



《路透》引述分析指，本次會議主要是重申既有的政策導向，沒有特別超預期，預計政策主

要還是「因時而變」，更關注長期結構性改革。滬深股市升跌不一，滬綜指盤中曾漲至３６３６

點、創９個月高位，全日收升０﹒１７％，報３６１５﹒７２點，深市表現疲軟，深成指收跌

０﹒７７％，創業板指更挫１﹒６２％。兩市全天成交額１﹒８４萬億元（人民幣．下同），較

上個交易日增量４１１億元或逾２％。



盤面上，旅遊股午後衝高，板塊收漲２％；食品飲料及商業連鎖亦漲，陽光乳業

（深：００１３１８）及居然智家（深：０００７８５）升停。中共中央政治局會議強調，要有

效釋放內需潛力。深入實施提振消費專項行動，在擴大商品消費的同時，培育服務消費新的增長

點。在保障改善民生中擴大消費需求。



影視娛樂股全日保持強勢，貓眼專業版數據顯示，《南京照相館》票房超６﹒７億元，位居

今年暑期檔票房榜榜首，出品方幸福藍海（深：３００５２８）股價連續３天漲停。隨著多部新

片定檔８月，暑期檔後半程熱度有望延續。專家表示，暑期檔的積極表現將為全年電影市場奠定

堅實基礎。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ４１５１﹒２４ －０﹒０２

上證指數 ３６１５﹒７２ ＋０﹒１７ ８１９６﹒２８

深證成指 １１２０３﹒０３ －０﹒７７ １０２４６﹒５０

創業板指 ２３６７﹒６８ －１﹒６２

科創５０ １０５８﹒５７ －１﹒１１

Ｂ股指數 ２６８﹒５５ －０﹒０５ １﹒８７

深證Ｂ指 １３０２﹒００ ＋０﹒４１ １﹒２７

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