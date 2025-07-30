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AH股新聞

30/07/2025 15:07

《Ａ股行情》政治局會議召開，滬指收升０﹒１７％，旅遊消費衝高

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中央政治局今日召開會議，提出要做好今年下半年經濟工作，
宏觀政策要持續發力、適時加力；並決定１０月召開中共二十屆四中全會，主要議程是研究關於
制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議。
　
　　《路透》引述分析指，本次會議主要是重申既有的政策導向，沒有特別超預期，預計政策主
要還是「因時而變」，更關注長期結構性改革。滬深股市升跌不一，滬綜指盤中曾漲至３６３６
點、創９個月高位，全日收升０﹒１７％，報３６１５﹒７２點，深市表現疲軟，深成指收跌
０﹒７７％，創業板指更挫１﹒６２％。兩市全天成交額１﹒８４萬億元（人民幣．下同），較
上個交易日增量４１１億元或逾２％。
　
　　盤面上，旅遊股午後衝高，板塊收漲２％；食品飲料及商業連鎖亦漲，陽光乳業
（深：００１３１８）及居然智家（深：０００７８５）升停。中共中央政治局會議強調，要有
效釋放內需潛力。深入實施提振消費專項行動，在擴大商品消費的同時，培育服務消費新的增長
點。在保障改善民生中擴大消費需求。
　
　　影視娛樂股全日保持強勢，貓眼專業版數據顯示，《南京照相館》票房超６﹒７億元，位居
今年暑期檔票房榜榜首，出品方幸福藍海（深：３００５２８）股價連續３天漲停。隨著多部新
片定檔８月，暑期檔後半程熱度有望延續。專家表示，暑期檔的積極表現將為全年電影市場奠定
堅實基礎。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　４１５１﹒２４　　－０﹒０２　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３６１５﹒７２　　＋０﹒１７　　　　８１９６﹒２８　　
　　深證成指　　１１２０３﹒０３　－０﹒７７　　　１０２４６﹒５０　　
　　創業板指　　２３６７﹒６８　　－１﹒６２　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　１０５８﹒５７　　－１﹒１１　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２６８﹒５５　　－０﹒０５　　　　　１﹒８７　　　　
　　深證Ｂ指　　１３０２﹒００　　＋０﹒４１　　　　　１﹒２７　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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