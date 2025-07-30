寧德時代主動報案，海辰儲能高管涉侵犯商業秘密被捕

《經濟通通訊社３０日專訊》據《晚點ＬａｔｅＰｏｓｔ》昨晚引述兩名知情人士報道，全

球第三大儲能電池製造商海辰儲能總裁辦主任、工程部負責人馮登科因涉嫌侵犯商業秘密，上周

被福建寧德市警方依法採取強制措施，而此事是寧德時代（０３７５０）（深：３００７５０）

主動報案，寧德時代已收集完整證據交予公安機關。報道引述接近海辰儲能的人士稱，馮登科確

實已被批捕，但這件事「不影響公司的經營和上市」。



＊寧德以不正當競爭起訴海辰儲能及創始人吳祖鈺＊



海辰儲能今年３月向港交所遞交招股書，至６月海辰儲能上市聆訊階段，寧德時代以不正當

競爭糾紛為由，起訴海辰儲能、及其創始人兼董事長吳祖鈺等，該案將於今年８月開庭審理。寧

德時代在起訴書中指，海辰儲能的５８７Ａｈ電芯與寧德時代專利產品參數高度重疊，能量密度

偏差僅４﹒４％，遠低於１０％的行業紅線。不過，馮登科被捕和此宗不正當競爭案是兩樁獨立

事件。



＊吳祖鈺為寧德前員工，挖馮登科等前同事進海辰儲能＊



兩家公司背後有不少糾葛。報道指，海辰儲能多位高管來自寧德時代，其中「８０後」吳祖

鈺２０１１年加入ＡＴＬ（寧德新能源）擔任工程師，２０１６年從ＡＴＬ轉入寧德時代，並逐

步成為寧德時代的技術骨幹，帶隊領導了關鍵電池技術複合集流體的開發工作並取得突破。

２０１８年，吳祖鈺以第一發明人的身份在寧德時代申請了複合集流體相關專利；同年寧德時代

上市。



據了解，復合集流體是一種新型電池材料，在安全性、能量密度和成本方面都具有優勢，是

下一代電池的核心技術之一。



２０１９年，吳祖鈺離職，並在離職１０個月後的２０１９年末，於廈門創立海辰儲能，還

招攬了多名前同事，包括近期被警方批捕的馮登科。馮登科２０１６年加入寧德時代擔任普通設

備工程師，是吳祖鈺的下屬。報道提到，同行、媒體和投資人都形容海辰儲能為「小寧德時代」

，而海辰儲能在２０２２年量產後，只用兩年時間就超越比亞迪、中創新航等公司衝到全球第三

。海辰儲能迅速崛起引起寧德時代注意，加上多家競爭對手開出數倍工資挖角寧德時代工程師，

寧德時代遂於２０２２年重啟對２０２０年之前離職員工的競業調查。



結果發現，一項關於複合集流體的專利權被轉讓予海辰儲能，而且此前寧德時代與金美新材

的複合集流體代工項目，背後都出現這兩名前員工的身影－－馮登科在２０１７年從寧德時代離

職後，曾化名「馬工」加入金美新材，參與代工項目，並在項目完成後從金美新材離職，加入海

辰儲能，擔任總裁辦主任和工程部負責人。



２０２３年，寧德時代曾以「違反競業協議」為由起訴吳祖鈺，當時仲裁委裁決吳祖鈺向

寧德時代支付１００萬元人民幣違約金。



報道引述北京天元律師事務所李昀鍇律師表示，目前仍不確定海辰儲能是否參與馮登科商業

犯罪一事。若海辰儲能參與了，則海辰儲能可能涉嫌通過不正當手段獲取寧德時代核心技術，按

照港交所上市規則和過往判例，馮登科一案有可能導致海辰儲能ＩＰＯ進程被暫停甚至終止。

（ｓｌ）

