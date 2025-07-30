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AH股新聞

30/07/2025 11:32

星巴克中國營收連續三季同比增長：產品創新提高顧客購買頻次

　　《經濟通通訊社３０日專訊》星巴克３０日發布的２０２５財年第三季度財報顯示，期內中
國市場營業收入同比增長８％至７﹒９億美元，實現連續三個季度的同比增長；同店銷售額同比
增長２％，同店交易量和同店客單價均取得環比提升。星巴克表示，中國市場第三季度表現亮眼
，得益於產品硬核創新、非咖場景拓展，現象級品牌跨界以及數字化業務提升，高質量門店拓展
等協同效應。
　
　　星巴克董事長及首席執行官倪睿安在財報說明會上表示，「在中國，我們近期所做的調整正
在取得成效，『真味無糖』飲品創新和新的客制化選項提高了顧客購買頻次，非咖產品的價格調
整不僅拓寬了顧客群，還提升了午間和晚間時段場景消費」。
　
＊逾２０機構有強烈意願收購星巴克中國部分股權＊
　
　　他還主動回應星巴克中國區將出售部分股權的市場傳聞，稱「正如大家所看到的，我們正在
尋找擁有共同願景和價值觀的戰略合作夥伴，把握中國市場未來巨大的發展潛力和機遇」。當前
，星巴克正在對超過２０個有強烈意願的機構進行評估，「我們對中國市場的信心與承諾不變，
並希望保留中國業務相當比例的股權」。
　
　　截至第三季度末，星巴克中國的門店數量達到７８２８家，新開７０家門店，新進入１７個
縣級市場。（ｓｌ）

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