星巴克中國營收連續三季同比增長：產品創新提高顧客購買頻次

《經濟通通訊社３０日專訊》星巴克３０日發布的２０２５財年第三季度財報顯示，期內中

國市場營業收入同比增長８％至７﹒９億美元，實現連續三個季度的同比增長；同店銷售額同比

增長２％，同店交易量和同店客單價均取得環比提升。星巴克表示，中國市場第三季度表現亮眼

，得益於產品硬核創新、非咖場景拓展，現象級品牌跨界以及數字化業務提升，高質量門店拓展

等協同效應。



星巴克董事長及首席執行官倪睿安在財報說明會上表示，「在中國，我們近期所做的調整正

在取得成效，『真味無糖』飲品創新和新的客制化選項提高了顧客購買頻次，非咖產品的價格調

整不僅拓寬了顧客群，還提升了午間和晚間時段場景消費」。



＊逾２０機構有強烈意願收購星巴克中國部分股權＊



他還主動回應星巴克中國區將出售部分股權的市場傳聞，稱「正如大家所看到的，我們正在

尋找擁有共同願景和價值觀的戰略合作夥伴，把握中國市場未來巨大的發展潛力和機遇」。當前

，星巴克正在對超過２０個有強烈意願的機構進行評估，「我們對中國市場的信心與承諾不變，

並希望保留中國業務相當比例的股權」。



截至第三季度末，星巴克中國的門店數量達到７８２８家，新開７０家門店，新進入１７個

縣級市場。（ｓｌ）

