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30/07/2025 11:42

《打擊貪腐》國家藥監局原副局長陳時飛被除黨籍，涉大搞權錢交易

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中紀委國家監委網站今日通報，經立案審查調查，國家藥品監
督管理局原黨組成員、副局長陳時飛嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，
構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，現依據有關規定，決定給予陳時飛開除黨籍處分；按規定取
消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財
物一併移送。
　
＊為他人在辦理藥品生產許可證等方面謀利＊
　
　　通報指，經查，陳時飛喪失理想信念，背棄初心使命，對抗組織審查；無視中央八項規定精
神，違規收受禮品、禮金和消費卡，違規接受宴請和旅遊活動安排；不按規定報告個人有關事項
；違規從事營利活動，通過民間借貸獲取大額回報，退休後違規從事與原任職務管轄業務相關的
營利活動；「靠藥監吃藥監」，將公權力異化為謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利
為他人在辦理藥品生產許可證等方面謀利，並非法收受巨額財物。
　
　　公開資料顯示，６３歲的陳時飛長期在浙江醫藥系統工作，曾任浙江省藥品監督管理局副局
長，浙江省食品藥品監督管理局副局長、局長等，２０１８年出任國家藥品監督管理局副局長，
至２０２２年卸任。今年２月，中紀委國家監委通報陳時飛受查。（ｓｌ）

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