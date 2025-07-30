《打擊貪腐》國家藥監局原副局長陳時飛被除黨籍，涉大搞權錢交易

《經濟通通訊社３０日專訊》中紀委國家監委網站今日通報，經立案審查調查，國家藥品監

督管理局原黨組成員、副局長陳時飛嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，

構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，現依據有關規定，決定給予陳時飛開除黨籍處分；按規定取

消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財

物一併移送。



＊為他人在辦理藥品生產許可證等方面謀利＊



通報指，經查，陳時飛喪失理想信念，背棄初心使命，對抗組織審查；無視中央八項規定精

神，違規收受禮品、禮金和消費卡，違規接受宴請和旅遊活動安排；不按規定報告個人有關事項

；違規從事營利活動，通過民間借貸獲取大額回報，退休後違規從事與原任職務管轄業務相關的

營利活動；「靠藥監吃藥監」，將公權力異化為謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利

為他人在辦理藥品生產許可證等方面謀利，並非法收受巨額財物。



公開資料顯示，６３歲的陳時飛長期在浙江醫藥系統工作，曾任浙江省藥品監督管理局副局

長，浙江省食品藥品監督管理局副局長、局長等，２０１８年出任國家藥品監督管理局副局長，

至２０２２年卸任。今年２月，中紀委國家監委通報陳時飛受查。（ｓｌ）

