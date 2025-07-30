  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

30/07/2025 11:51

自然資源部發布海嘯黃色警報：堪察加地震將對中國沿岸造成災害

　　《經濟通通訊社３０日專訊》自然資源部海嘯預警中心最新發布海嘯黃色警報指，堪察加東
岸遠海海域北京時間今早７時２４分發生８﹒８級地震，震源深度為２０公里（震源參數修訂）
，中心根據最新監測分析結果，此次地震已經引發海嘯，預計會對中國部分沿岸造成災害性影響
。中心呼籲沿岸居民收到海嘯警報後，應立即通知各自家人，依照應急預案或政府安排有秩序及
安全地撤離到疏散點或撤離至受影響區外的安全地方。
　
　　自然資源部海嘯預警中心預報信息如下（預報結果修訂）：
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　省份　預報區域　預報點　預計抵達時間　　最大波幅　　預警級別
　　　　　　　　　　　　　　（北京時間）　　（厘米）　　　　　　
　　台灣　　花蓮　　花蓮　　１３：２３　　３０－１００　　黃色　
　　台灣　台東北　　富岡　　１３：２６　　３０－１００　　黃色　
　　台灣　屏東東　　屏東東　１３：３０　　３０－１００　　黃色　
　　台灣　台東南　　大武　　１３：３０　　３０－１００　　黃色　
　　台灣　　宜蘭　　宜蘭縣　１３：３７　　３０－１００　　黃色　
　　台灣　屏東西　　後壁湖　１３：３９　　３０－１００　　黃色　
　　台灣　台北東　　台北東　１３：４１　　３０－１００　　黃色　
　　浙江　舟山南　　朱家尖　１８：０４　　３０－１００　　黃色　
　　上海　　上海　　佘山　　１９：０９　　３０－１００　　黃色　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
（ｓｌ）

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

上一篇新聞︰30/07/2025 11:52  《神州債市》財政部：６月全國發行地方政府債券１１７５３億元

下一篇新聞︰30/07/2025 11:42  《打擊貪腐》國家藥監局原副局長陳時飛被除黨籍，涉大搞權錢交易

其他文章
More

30/07/2025 11:32  星巴克中國營收連續三季同比增長：產品創新提高顧客購買頻次

30/07/2025 11:32  《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒５２％，影視娛樂股走強

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

特朗普廢了WTO的武功

29/07/2025 14:50

關稅戰

大罷免甩轆，綠營自製災難

29/07/2025 09:00

大國博弈

日本加息牽扯全球資金流向

27/07/2025 14:03

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處