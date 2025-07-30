自然資源部發布海嘯黃色警報：堪察加地震將對中國沿岸造成災害

《經濟通通訊社３０日專訊》自然資源部海嘯預警中心最新發布海嘯黃色警報指，堪察加東

岸遠海海域北京時間今早７時２４分發生８﹒８級地震，震源深度為２０公里（震源參數修訂）

，中心根據最新監測分析結果，此次地震已經引發海嘯，預計會對中國部分沿岸造成災害性影響

。中心呼籲沿岸居民收到海嘯警報後，應立即通知各自家人，依照應急預案或政府安排有秩序及

安全地撤離到疏散點或撤離至受影響區外的安全地方。



自然資源部海嘯預警中心預報信息如下（預報結果修訂）：



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省份 預報區域 預報點 預計抵達時間 最大波幅 預警級別

（北京時間） （厘米）

台灣 花蓮 花蓮 １３：２３ ３０－１００ 黃色

台灣 台東北 富岡 １３：２６ ３０－１００ 黃色

台灣 屏東東 屏東東 １３：３０ ３０－１００ 黃色

台灣 台東南 大武 １３：３０ ３０－１００ 黃色

台灣 宜蘭 宜蘭縣 １３：３７ ３０－１００ 黃色

台灣 屏東西 後壁湖 １３：３９ ３０－１００ 黃色

台灣 台北東 台北東 １３：４１ ３０－１００ 黃色

浙江 舟山南 朱家尖 １８：０４ ３０－１００ 黃色

上海 上海 佘山 １９：０９ ３０－１００ 黃色

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（ｓｌ）

