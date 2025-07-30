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AH股新聞

30/07/2025 14:04

《中國要聞》發改委：政府投資基金不得以明股實債變相增隱性債務

　　《經濟通通訊社３０日專訊》國家發改委今日就《政府投資基金布局規劃和投向工作指引（
公開徵求意見稿）》（下稱《指引》）和《加強政府投資基金投向指導評價管理辦法（公開徵求
意見稿）》（下稱《管理辦法》），向社會公開徵求意見。
　
　　其中，《指引》提出，政府投資基金應控制對單個企業投資金額或比例上限，並在設立方案
或相關法律文件中明確。政府投資基金不得通過明股實債等方式變相增加地方政府隱性債務，除
併購重組、定向增發、戰略配售外不得從事公開交易類股票投資，不得直接或間接從事期貨等衍
生品類交易，不得為被投資企業之外的企業或項目提供擔保，不得開展承擔無限責任的投資。基
金監管部門另有規定的從其規定。
　
＊投資新興產業要防止盲目跟風＊
　
　　《指引》又提出，政府投資基金投向要符合國家生產力布局宏觀調控要求，避免投資於存在
結構性矛盾的產業，在新興產業領域要防止盲目跟風、一哄而上，支持有關行業企業實施兼併重
組，加快技術更新換代，推動產業提質升級。同一政府原則上不在同一行業或領域重複設立政府
投資基金，但基金可按市場化原則對同一項目集合發力、接續支持。
　
　　《指引》並擬規定，政府投資基金要著力增加高端產能供給，聚焦產業技術創新和關鍵核心
技術攻關，推動加快實現高水平科技自立自強。其中，產業投資類基金要在產業發展方面發揮引
領帶動作用，圍繞完善現代化產業體系，支持改造提升傳統產業、培育壯大新興產業、布局建設
未來產業；創業投資類基金要圍繞發展新質生產力，通過市場化方式投資種子期、初創期企業，
兼顧早中期中小微企業，支持科技創新，解決重點關鍵領域「卡脖子」難題。（ｓｌ）

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