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AH股新聞

30/07/2025 15:17

【數據前瞻】機構：中國７月官方及標普製造業ＰＭＩ均料持平

　　《經濟通通訊社３０日專訊》國家統計局將於明日公布７月製造業ＰＭＩ，標普亦將於周五
公布標普７月中國製造業ＰＭＩ。據路透綜合３１家分析機構預估中值顯示，中國７月官方製造
業採購經理人指數（ＰＭＩ）料持平於４９﹒７，連續第四個月處於收縮區間。另據１８家機構
預估中值顯示，標普７月中國製造業ＰＭＩ料亦持平於５０﹒４。財新早前公布，７月起終止持
續十年的標普中國ＰＭＩ冠名合作，暫停公布ＰＭＩ數據。
　
＊凱投宏觀：中美貿易休戰帶動需求回升＊
　
　　凱投宏觀（Ｃａｐｉｔａｌ　Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ）中國經濟學家Ｌｅａｈ　Ｆａｈｙ表示
，得益於中美貿易休戰，需求側可能會繼續回升，預計７月製造業ＰＭＩ進一步改善。鋼鐵產量
也有所回升。中國港口的集裝箱吞吐量預示出口同比增長加速，這可能反映了貿易休戰後美國需
求的復甦。
　
＊廣發證券：「反內捲」約束部分產業供應量＊
　
　　不過廣發證券資深宏觀分析師王丹認為，「反內捲」政策有利於價格企穩，同時也會對部分
產業的供給量形成約束。綜合ＥＰＭＩ和高頻數據，中性情形下預計７月製造業ＰＭＩ環比小幅
放緩。從高頻數據來看，７月地產成交、汽車零售均較６月有所放緩。６月原油價格上漲一度導
致幾大相關行業ＰＭＩ反彈明顯，７月這一因素形成高基數。
　
　　據中採諮詢，７月中國戰略性新興產業採購經理指數ＥＰＭＩ降至４６﹒８，環比回落
１﹒１個點，淡季程度加深，但接近極限的低位運行後，同比值轉正。（ｓｌ）

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