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AH股新聞

30/07/2025 14:10

政治局會議：今年１０月召開第二十屆中央委員會第四次全體會議

　　《經濟通通訊社３０日專訊》據《央視新聞》報道，中共中央政治局今日召開會議，決定今
年１０月在北京召開中國共產黨第二十屆中央委員會第四次全體會議，主要議程是，中共中央政
治局向中央委員會報告工作，研究關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議。會議
分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。中共中央總書記習近平主持會議。
　
＊保持戰略定力，增強必勝信心，在激烈國際競爭中贏得戰略主動＊
　
　　會議指出，「十五五」時期是基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期，中
國發展環境面臨深刻複雜變化，戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多，同時中國經
濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變，中國特色社會主
義制度優勢、超大規模市場優勢、完整產業體系優勢、豐富人才資源優勢更加彰顯，要保持戰略
定力，增強必勝信心，積極識變應變求變，集中力量辦好自己的事，在激烈國際競爭中贏得戰略
主動，推動事關中國式現代化全局的戰略任務取得重大突破。
　
＊加快構建新發展格局，統籌國內國際兩個大局，推動經濟提質增量＊
　
　　會議強調，「十五五」時期經濟社會發展要堅持馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論
、「三個代表」重要思想、科學發展觀，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，圍繞全
面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮鬥目標，以中國式現代化全面推進中華民族偉大
復興的中心任務，完整準確全面貫徹新發展理念，堅持穩中求進工作總基調，統籌推進「五位一
體」總體布局，協調推進「四個全面」戰略布局，加快構建新發展格局，統籌國內國際兩個大局
，統籌發展和安全，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，推動人的全面發展、全體人民
共同富裕邁出堅實步伐，確保基本實現社會主義現代化取得決定性進展。（ｓｌ）

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