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AH股新聞

30/07/2025 14:16

政治局會議：依法依規治理企業無序競爭，深入實施提振消費行動

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中共中央政治局今日召開會議，會議強調，要有效釋放內需潛
力。深入實施提振消費專項行動，在擴大商品消費的同時，培育服務消費新的增長點。在保障改
善民生中擴大消費需求。高質量推動「兩重」建設，激發民間投資活力，擴大有效投資。
　
＊推動市場競爭秩序持續優化，推進重點行業產能治理＊
　
　　會議指出，堅持以科技創新引領新質生產力發展，加快培育具有國際競爭力的新興支柱產業
，推動科技創新和產業創新深度融合發展。縱深推進全國統一大市場建設，推動市場競爭秩序持
續優化。依法依規治理企業無序競爭。推進重點行業產能治理。規範地方招商引資行為。堅持「
兩個毫不動搖」，激發各類經營主體活力。
　
＊健全分層分類社會救助體系，加強安全生產和食品安全監管＊
　
　　會議又強調，要扎實做好民生保障工作。突出就業優先政策導向，促進高校畢業生、退役軍
人、農民工等重點群體就業。落實好惠民政策，健全分層分類社會救助體系。夯實「三農」基礎
，推動糧食和重要農產品價格保持在合理水平。鞏固拓展脫貧攻堅成果，確保不發生規模性返貧
致貧。始終把人民群眾生命安全放在第一位，加強安全生產和食品安全監管，全力做好防汛應急
搶險救災，保障迎峰度夏期間能源電力供應。做好「十五五」規劃編制工作。
　
＊企業家要以優質產品和服務贏得市場競爭主動＊
　
　　會議並指出，要充分調動各方面積極性。領導幹部要樹立和踐行正確政績觀，按照新發展理
念做好經濟工作。企業家要勇立潮頭，以優質產品和服務贏得市場競爭主動。各地區各部門要全
面落實黨中央決策部署，用好深入貫徹中央八項規定精神學習教育成果，為高質量發展提供強大
動能。會議還研究了其他事項。（ｓｌ）

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