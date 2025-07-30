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30/07/2025 17:38

《中國要聞》全國基孔肯雅熱疫情防治工作電視電話會議北京召開

　　《經濟通通訊社３０日專訊》國家衛健委網站今日發文指，全國基孔肯雅熱疫情防治工作電
視電話會議昨（２９日）在北京召開，國家衛健委黨組書記、主任雷海潮出席會議並講話，國家
衛健委副主任、國家疾控局局長沈洪兵主持會議。
　
＊強化區域聯動和部門協同，防範疫情外溢擴散和境外輸入＊
　
　　會議強調，要壓實「四方」責任，加強基孔肯雅熱疫情風險研判，採取果斷防控措施，有效
統籌發展和安全，堅決維護人民健康和經濟社會大局穩定。要強化區域聯動和部門協同，開展多
渠道監測預警，防範疫情外溢擴散和境外輸入。要深入開展愛國衛生運動，加強環境衛生整治和
風險點位消殺，科學有效滅蚊防蚊避蚊。要加強醫療衛生機構檢驗檢測質控和門急診管理，提高
「早發現」能力，規範開展病例救治，全力防範重症和死亡。要加強健康宣教，規範發布疫情信
息，科學引導個人防護，增強公眾信心。會議還就近期防汛救災工作作出部署。
　
＊順德近三日新增１０８８宗基孔肯雅熱確診＊
　
　　廣東疾控局２７日通報，截至２６日２４時，廣東省今年累計報告４８２４宗基孔肯雅熱本
地病例，均為輕症，病例主要集中在佛山，廣州、中山、東莞、珠海、河源、江門、陽江、肇慶
、清遠、深圳、湛江均有個案。另據佛山市順德區衛生健康局最新通報，２９日順德區新增報告
基孔肯雅熱確診病例４０８宗，而該局此前通報，２８日新增３５７宗，２７日新增３２３宗。
（ｓｌ）

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