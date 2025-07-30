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AH股新聞

30/07/2025 15:29

分析：政治局會議基調沒特別超預期，料政策將「因時而變」

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中共中央政治局今日召開會議，提出要做好今年下半年經濟工
作，宏觀政策要持續發力、適時加力，並要落實落細更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策
，充分釋放政策效應。會議同時決定於１０月召開中共二十屆四中全會，主要議程是研究關於制
定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議。
　
＊華創證券：沒有明顯的需求端刺激＊
　
　　華創證券投資顧問部總經理屈慶認為，整個政策基調沒有特別超預期，沒有看到明顯的需求
端刺激，「反內捲」也沒有放在特別高的位置，地產也沒甚麼新表述，預計政策主要還是「因時
而變」。
　
＊經濟學人智庫：會議主要重申既有政策導向＊
　
　　經濟學人智庫（ＥＩＵ）中國經濟高級分析師徐天辰稱，政策層對於上半年的經濟走勢和政
策效果看來是非常滿意的，三季度出台更多刺激的可能性可以忽略不計。不過，近幾個月地產價
格又面臨壓力，會議上沒有提及進一步穩樓價舉措還是略顯意外。會議主要是重申既有的政策導
向，如雖然沒有明說「反內捲」，但「治理企業無序競爭」基本上是同義詞；對於城市、隱性債
務和資本市場的要求跟之前也差不多。
　
＊澳新銀行：印證政策重點轉向長期結構改革＊
　
　　澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬則指出，會議進一步印證政策重點轉向長期結構改革；沒
有提降準降息，意味著進一步寬鬆預期落空；「重點行業產能治理」與「反內捲」呼應，下半年
ＰＰＩ有望回升。總體政策思路仍在通過長期改革提振短期再通脹。（ｓｌ）

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