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30/07/2025 08:49

申萬宏源（６８０６）發債籌獲４０億元人民幣，票息最低１﹒６％

　　《經濟通通訊社３０日專訊》申萬宏源（０６８０６）（深：０００１６６）公布，關於
２０２５年面向專業投資者非公開發行短期公司債券（第二期），發行規模４０億元（人民幣．
下同）。
　
　　該集團指，債券分兩個品種，其中品種一發行規模１５億元，期限６０天，票面利率
１﹒６％，品種二發行規模２５億元，期限１２３天，票面利率１﹒６５％。債券登記完成後，
擬於深圳證券交易所掛牌轉讓。（ｗｈ）

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