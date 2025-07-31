《駐京專電》李雲澤會見香港保監局姚建華，就深化雙邊監管等交流

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》國家金監總局局長李雲澤３０日會見香港保
監局主席姚建華、行政總監張雲正及香港保險業界代表一行。雙方就內地與香港保險市場最新發
展、深化雙邊監管合作等議題進行交流。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》國家金監總局局長李雲澤３０日會見香港保
31/07/2025 12:09
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》國家金監總局局長李雲澤３０日會見香港保
監局主席姚建華、行政總監張雲正及香港保險業界代表一行。雙方就內地與香港保險市場最新發
展、深化雙邊監管合作等議題進行交流。
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