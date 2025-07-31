《駐京專電》國家網信辦約談英偉達，商務部：目前沒有可提供信息

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》商務部在北京舉辦例行新聞發布會。有媒

體記者提問，國家網信辦約談英偉達對中美經貿有何影響？商務部新聞發言人何亞東表示，關於

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美國芯片巨頭英偉達的算力芯片近日被揭存在嚴重安全問題，其「追蹤定位」「遠程關閉」

技術成熟。國家互聯網信息辦公室今日約談英偉達公司，要求英偉達就對華銷售的Ｈ２０漏洞後

門安全風險問題進行說明並提交相關證明材料。

