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31/07/2025 15:53

《駐京專電》國家網信辦約談英偉達，商務部：目前沒有可提供信息

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》商務部在北京舉辦例行新聞發布會。有媒
體記者提問，國家網信辦約談英偉達對中美經貿有何影響？商務部新聞發言人何亞東表示，關於
你提問的問題，目前沒有可提供的信息。
　
　　美國芯片巨頭英偉達的算力芯片近日被揭存在嚴重安全問題，其「追蹤定位」「遠程關閉」
技術成熟。國家互聯網信息辦公室今日約談英偉達公司，要求英偉達就對華銷售的Ｈ２０漏洞後
門安全風險問題進行說明並提交相關證明材料。

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