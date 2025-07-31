深高速（５４８）：６月沿江項目路費收入６６３０﹒２萬元人幣

《經濟通通訊社３１日專訊》深圳高速公路股份（００５４８）（滬：６００５４８）公布
，２０２５年６月未經審計路費收入，在廣東省深圳地區方面，其中，沿江項目的路費收入
６６３０﹒２萬元（人民幣．下同），日均收入為２２１萬元。外環項目的收入１﹒０６億元，
日均收入為３５３﹒６萬元。（ｒｈ）
【說說心理話】照顧者壓力大 情緒出現問題應找心理醫生！嘉賓：「雖然很貴，但是值得的，他救了我一命！」► 即睇
31/07/2025 18:00
《經濟通通訊社３１日專訊》深圳高速公路股份（００５４８）（滬：６００５４８）公布
，２０２５年６月未經審計路費收入，在廣東省深圳地區方面，其中，沿江項目的路費收入
６６３０﹒２萬元（人民幣．下同），日均收入為２２１萬元。外環項目的收入１﹒０６億元，
日均收入為３５３﹒６萬元。（ｒｈ）
【說說心理話】照顧者壓力大 情緒出現問題應找心理醫生！嘉賓：「雖然很貴，但是值得的，他救了我一命！」► 即睇
上一篇新聞︰31/07/2025 18:01 《中國要聞》工信部就電動汽車安全要求等三項強制性標準徵求意見
下一篇新聞︰31/07/2025 17:58 銀河證券與中金公司據報擬於東南亞設投資基金，規模超１０億美元
31/07/2025 18:05 深高速（００５４８）認購共１０億元人幣結構性存款產品
31/07/2025 18:02 《神州金融》工行明確「帶頭整治內捲式競爭」為下半年工作重點
新聞
股票
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
多櫃台N