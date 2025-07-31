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31/07/2025 18:00

深高速（５４８）：６月沿江項目路費收入６６３０﹒２萬元人幣

　　《經濟通通訊社３１日專訊》深圳高速公路股份（００５４８）（滬：６００５４８）公布
，２０２５年６月未經審計路費收入，在廣東省深圳地區方面，其中，沿江項目的路費收入
６６３０﹒２萬元（人民幣．下同），日均收入為２２１萬元。外環項目的收入１﹒０６億元，
日均收入為３５３﹒６萬元。（ｒｈ）

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