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31/07/2025 08:14

《神州頭條》財經報章頭版摘要：中央決定１０月召開四中全會

　　《經濟通通訊３１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
　
《中國證券報》
　
中共中央政治局召開會議決定召開二十屆四中全會
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央政治局７月３０日召開會議，決定今年１０月在北京召開中國共產黨第二十屆中央委員
會第四次全體會議，主要議程是，中共中央政治局向中央委員會報告工作，研究關於制定國民經
濟和社會發展第十五個五年規劃的建議。會議分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。中
共中央總書記習近平主持會議。
　
就當前經濟形勢和下半年經濟工作，中共中央召開黨外人士座談會
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
７月２３日，中共中央在中南海召開黨外人士座談會，就當前經濟形勢和下半年經濟工作聽取各
民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表的意見建議。中共中央總書記習近平主持座
談會並發表重要講話強調，做好下半年經濟工作，要堅持穩中求進工作總基調，完整准確全面貫
徹新發展理念，加快構建新發展格局，保持政策連續性穩定性，增強靈活性預見性，著力穩就業
、穩企業、穩市場、穩預期，有力提振消費、破除「內捲」，暢通國內大循環，促進國內國際雙
循環，努力完成全年經濟社會發展目標任務，實現「十四五」圓滿收官。
　
不斷增強資本市場吸引力包容性
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
７月３０日召開的中共中央政治局會議提出，增強國內資本市場的吸引力和包容性，鞏固資本市
場回穩向好勢頭。這為下一階段資本市場改革發展明確了方向和重點。在圍繞「穩」與「活」綜
合發力的基礎上，聚焦提升上市公司投資價值、優化「長錢長投」市場生態、增強對科技創新的
制度包容性，資本市場全面深化改革將持續加力。
　
　
《上海證券報》
　
中共中央政治局召開會議，決定召開二十屆四中全會
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央政治局７月３０日召開會議，決定今年１０月在北京召開中國共產黨第二十屆中央委員
會第四次全體會議，主要議程是，中共中央政治局向中央委員會報告工作，研究關於制定國民經
濟和社會發展第十五個五年規劃的建議。會議分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。中
共中央總書記習近平主持會議。
　
就當前經濟形勢和下半年經濟工作，中共中央召開黨外人士座談會
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
７月２３日，中共中央在中南海召開黨外人士座談會，就當前經濟形勢和下半年經濟工作聽取各
民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表的意見建議。
　
政府投資基金布局規劃迎指引，著力增加高端產能供給
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７月３０日，國家發展改革委就《政府投資基金布局規劃和投向工作指引（公開征求意見稿）》
和《加強政府投資基金投向指導評價管理辦法（公開征求意見稿）》向社會公開征求意見，旨在
加強政府投資基金統籌管理，推動形成布局合理、運作規範、科學高效的高質量發展格局，更好
服務國家戰略和產業升級。
　
　
《證券時報》
　
中共中央政治局召開會議，決定召開二十屆四中全會
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央政治局７月３０日召開會議，決定今年１０月在北京召開中國共產黨第二十屆中央委員
會第四次全體會議，主要議程是，中共中央政治局向中央委員會報告工作，研究關於制定國民經
濟和社會發展第十五個五年規劃的建議。會議分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。中
共中央總書記習近平主持會議。
　
就當前經濟形勢和下半年經濟工作，中共中央召開黨外人士座談會
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
７月２３日，中共中央在中南海召開黨外人士座談會，就當前經濟形勢和下半年經濟工作聽取各
民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表的意見建議。
　
全面擁抱科技創新，不斷提升資本市場吸引力
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改革與資本市場的高質量發展相伴相生。公募基金改革、科創板「１＋６」政策措施、上市公司
並購重組等一批標志性改革在上半年一一破題，資本市場通過適配性改革，引導各類要素資源加
快向創新領域集聚，新上市的公司中超九成屬於戰略性新興產業。（ｅｗ）

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