《鍾之日記》穩樓市轉向內房走低，約談英偉達芯片忐忑

《鍾之日記》７月３１日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美聯儲議息後維持利率不變，隔晚美股下挫，內地７月官方製造業ＰＭＩ為４９﹒３％，連

續４個月處收縮區間，創４月以來三個月新低，數據反內捲政策影響下企業生產偏謹慎，生產指

數、採購指數均有回落；需求收縮則更為明顯，新訂單指數重返榮枯線下。港股今日低開低走，

失守兩萬五。恒指全日收報２４７７３，跌４０３點或１﹒６％，主板成交逾３２０６億元。累

計全月港股仍升７０１點或２﹒９１％，連續三個月上升。



＊Ａ股全月升３﹒７％，十個月來最多＊



滬綜指上日（３０日）收創逾三年半新高後有回吐壓力，今日震盪下調，收低１﹒１８％，

報３５７３﹒２１點，失３６００點；深成指亦跌１﹒７３％，創業板軟１﹒６６％。７月最後

一個交易日成交高位，滬深兩市全天成交量達１﹒９４萬億元人民幣，創五個月新高，較上個交

易日增５％。



本月來看，滬綜指一路向上，在倒數第二個交易日盤中曾見３６３６﹒１７點，為去年１０

月以來近九個月高位；７月全月漲幅３﹒７４％，為連續第三個月上揚，並錄得去年９月以來最

大單月漲幅。推動指數上行的因素眾多，一是上半年經濟數據報喜，上半年ＧＤＰ增速５﹒３％

，為全年實現５％左右目標打下良好基礎。二是外部風險放緩，中美第三輪貿易談判舉行，雙方

均尋求將關稅休戰期延長９０天，市場對達成關稅協議樂觀。分析師認為，近期指數漲得很快很

猛，高位整固也是合理，滬綜指在３５００－３６００點附近震盪一段時間之後，大概率會繼續

往上走。



＊萬科又借逾８億，內房股全面跌＊



中共中央政治局會議７月３０日召開。會議強調做好下半年工作。綜觀會議文件，決策層將

擴內需、促消費，以及「反內捲」作為優先要務，對房地產市場著墨不多，分析人士認為，樓市

仍在下行期，會議的措辭令市場感到失望。



而本次政治局會議有關樓市的說法為「落實好中央城市工作會議精神，高質量開展城市更新

」對比今年４月２５日的政治局會議則強調「加快構建房地產發展新模式，加大高品質住房供給

，優化存量商品房收購政策，持續鞏固房地產市場穩定態勢」，對穩樓市有較明確的指導意見。



內房危機未除，萬科（０２２０２）公布，於昨日與主要股東深圳地鐵集團訂立貸款協議及

資產抵押，深圳地鐵集團提供總額不超過８﹒６９億元人民幣的貸款。此次貸款用於償還萬科在

公開市場發行的債券本息以及經出借人同意的指定借款利息。



據統計，今年以來，深鐵集團已累計向萬科提供借款２２６﹒８８億元人民幣，此次也是今

年以來，深鐵集團向萬科提供的第７筆股東借款，同時也是７月以來的第二筆。此前的７月３日

，大股東深鐵集團向萬科提供不超過６２﹒４９億元人民幣股東借款，並同意對已有的８﹒９億

元人民幣借款予以展期。



萬科債台高築，今日股價大跌７﹒４％，收報４﹒９９元；房企資金流緊張，樓價下行態勢

持續，政策面期待卻落空，內房股全線下跌，碧桂園（０２００７）挫７﹒８％，龍湖

（００９６０）挫６﹒２％，融創中國（０１９１８）跌５﹒５％，中國海外（００６８８）軟

４﹒２％，華潤置地（０１１０９）跌３﹒７％，富力地產（０２７７７）收低３﹒２％。



＊Ｈ２０售華出師不利，芯片股波動＊



英偉達Ｈ２０人工智能芯片剛獲准向中國市場銷售就受阻，國家互聯網信息辦公室今日約談

了英偉達公司，要求英偉達就對華銷售的Ｈ２０漏洞後門安全風險問題進行說明並提交相關證明

材料。



國家網信辦在公告稿中指出，近日，美議員呼籲要求美出口的先進芯片必須配備「追蹤定位

」功能。美人工智能領域專家透露，英偉達算力芯片「追蹤定位」「遠程關閉」技術已成熟。中

美關稅談判目前正處在敏感時刻，事件是否帶來影響，中國商務部在下午的記者會上回應「目前

暫無可提供信息」。



分析認為，這次約談不只是技術問題，會牽動中美在科技與貿易上的博弈。若中方認定美方

芯片存在安全風險，可能限制進口，促使美方反制。中國可能因而更加快本土芯片研發與部署，

減少對美國技術依賴，進一步改變全球供應鏈格局。



被約談消息在午後傳出，迅速引發市場反應，港股芯片板塊震盪，中芯國際（００９８１）

一度漲逾５％，華虹半導體（０１３４７）也曾漲逾６％，但隨後回落，顯示市場情緒波動，中

芯收升１﹒８％，華虹半導體收升１﹒５％，上海復旦（０１３８５）跌２﹒３％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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