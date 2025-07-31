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AH股新聞

31/07/2025 10:10

《Ａ股焦點》萬科再獲深鐵集團８﹒６９億輸血，Ａ股續挫逾３％

　　《經濟通通訊社３１日專訊》萬科（０２２０２）（深：０００００２）再獲大股東深鐵集
團借款。萬科Ａ昨晚（３０日）發布公告，萬科第一大股東深鐵集團向公司再提供不超過
８﹒６９億元（人民幣．下同）股東借款。此次借款用於償還萬科在公開市場發行的債券本息以
及經出借人同意的指定借款利息。
　
　　萬科股價沒提振，Ａ股今早低開低走，現跌３﹒１３％，報６﹒４９元。
　
　　公告顯示，借款利率目前為２﹒３４％。借款期限約３年，即從合同簽訂之日起至２０２８
年７月２日止。經雙方協商一致，可提前還款；經出借人同意，可進行展期。
　
　　萬科則需要以持有的投資性房地產、固定資產的不動產產權和非上市公司股權（統稱「抵質
押資產」）為本次股東借款提供資產抵質押擔保，此次擬提供的抵質押資產價值為不超過
１２﹒９８億元。
　
＊年內深鐵集團已累計提供借款２２６﹒８８億＊
　
　　據統計，今年以來，深鐵集團已累計向萬科提供借款２２６﹒８８億元，此次也是今年以來
，深鐵集團向萬科提供的第７筆股東借款，同時也是７月以來的第二筆。此前的７月３日，大股
東深鐵集團向萬科提供不超過６２﹒４９億元股東借款，並同意對已有的８﹒９億元借款予以展
期。（ｊｑ）
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