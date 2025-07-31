《Ａ股焦點》寧德時代上半年淨利潤同比增３３％，ＡＨ反跌近３％

《經濟通通訊社３１日專訊》寧德時代（０３７５０）（深：３００７５０）昨晚（３０日

）發布財報，上半年實現收入１７８９億元（人民幣．下同），同比增加７﹒２７％；淨利潤

３０５億元，同比增長３３﹒０２％。報告期內，本集團實現毛利４４８億元，相比２０２４年

同期增加１４﹒４５％；綜合毛利率為２５﹒０２％，相比２０２４年同期的２３﹒４５％上升

１﹒５７個百分點。二季度淨利潤同比大增３４％，超出預期。



寧德時代股價未受提振，今早高開低走，現跌２﹒７９％，報２６９﹒３６元；Ｈ股亦跌近

３％，報４１４港元。



此外，寧德時代公告稱，公司董事會審議通過２０２５年中期分紅方案，每１０股派發現金

分紅人民幣１０﹒０７元（含稅）。２０２５年半年度，公司不實施資本公積金轉增股本，不送

紅股。



同時，公司及控股子公司擬增加不超過４００億元的委託理財額度，該額度增加後，公司

２０２５年度委託理財額度為不超過８００億元。資金來源為暫時閒置的自有資金，投資品種為

安全性高、流動性好的低風險理財產品。截至２０２５年６月３０日，公司貨幣資金規模已達人

民幣３５０５﹒７８億元，資金儲備較為充裕。



談及固態電池業態，寧德時代管理層認為，２０２７年將實現小規模量產，相關供應鏈成熟

周期需要３－５年，２０３０年前後或實現真正商業化。（ｊｑ）

