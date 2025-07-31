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AH股新聞

31/07/2025 10:42

《Ａ股焦點》寧德時代上半年淨利潤同比增３３％，ＡＨ反跌近３％

　　《經濟通通訊社３１日專訊》寧德時代（０３７５０）（深：３００７５０）昨晚（３０日
）發布財報，上半年實現收入１７８９億元（人民幣．下同），同比增加７﹒２７％；淨利潤
３０５億元，同比增長３３﹒０２％。報告期內，本集團實現毛利４４８億元，相比２０２４年
同期增加１４﹒４５％；綜合毛利率為２５﹒０２％，相比２０２４年同期的２３﹒４５％上升
１﹒５７個百分點。二季度淨利潤同比大增３４％，超出預期。
　
　　寧德時代股價未受提振，今早高開低走，現跌２﹒７９％，報２６９﹒３６元；Ｈ股亦跌近
３％，報４１４港元。
　
　　此外，寧德時代公告稱，公司董事會審議通過２０２５年中期分紅方案，每１０股派發現金
分紅人民幣１０﹒０７元（含稅）。２０２５年半年度，公司不實施資本公積金轉增股本，不送
紅股。
　
　　同時，公司及控股子公司擬增加不超過４００億元的委託理財額度，該額度增加後，公司
２０２５年度委託理財額度為不超過８００億元。資金來源為暫時閒置的自有資金，投資品種為
安全性高、流動性好的低風險理財產品。截至２０２５年６月３０日，公司貨幣資金規模已達人
民幣３５０５﹒７８億元，資金儲備較為充裕。
　
　　談及固態電池業態，寧德時代管理層認為，２０２７年將實現小規模量產，相關供應鏈成熟
周期需要３－５年，２０３０年前後或實現真正商業化。（ｊｑ）

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