《Ａ股動向》茅台官方授權店據報陸續上線全國各地美團閃購

《經濟通通訊社３１日專訊》據《界面新聞》報道，７月以來，「茅台醬香．萬家共享」開

始在全國範圍陸續上線美團閃購，近期將加速入駐。這是茅台官方授權店舖開始批量入駐該渠道

。此前在多個即時零售平台，僅有零散的「茅台醬香．萬家共享」自主入駐。



報道指，目前，全國多地均已有「茅台醬香．萬家共享」店舖在線營業。以北京地區為例，

一家「茅台醬香．萬家共享」顯示新店開業，在售茅台多個系列產品。店舖顯示配送方式為美團

專送，平均配送時間在３０分鐘以內。



公開資料顯示，「茅台醬香．萬家共享」是２０２１年開始，由茅台醬香酒公司在全國建設

的「主題終端」。今年４月，貴州茅台醬香酒營銷有限公司曾發布公告，面向社會招募５０００

－７０００家主題終端店運營商，計劃在美團等平台打造即時零售網絡。



貴州茅台今日收跌１﹒９２％，報１４２１﹒６７元人民幣。



近年來，即時零售在白酒品牌銷售渠道中的佔比逐步提升。《２０２５中國白酒市場中期研

究報告》，３４﹒９％的白酒企業最看重即時零售渠道的拓展，佔比已超越直播電商。此前美團

閃購披露的６１８數據顯示，其白酒成交額同比去年增長超１０倍。（ｊｑ）

