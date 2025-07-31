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AH股新聞

31/07/2025 11:24

【數據解讀】ＰＭＩ折射反內捲效應，市場憂下半年經濟動能放緩

　　《經濟通通訊社３１日專訊》７月官方製造業ＰＭＩ下降至４９﹒３，遜於預期且連續四個
月處收縮區間，「反內捲」政策影響下企業生產偏謹慎，生產指數、採購指數均有回落。需求收
縮則更為明顯，新訂單指數重返榮枯線下，新出口訂單在收縮區間進一步下降。
　
　　不僅是製造業，服務業和建築業活動亦在放緩，中國經濟７月已失去了一些動能。《路透》
引述分析人士指出，數據凸顯出「反內捲」政策影響；但需求收縮明顯，若不能持續回暖其政策
效果也將大打折扣；而昨日政治局會議也缺乏短期刺激信號、加之美國關稅延期懸而未決，令人
擔憂下半年的經濟表現。
　
　　「ＰＭＩ數據中反內捲的跡象十分明顯，」經濟學人智庫（ＥＩＵ）中國高級經濟學家徐天
辰說。他指的是生產放緩，投入和產出價格指數雙雙上漲。
　
＊須盡快加大宏觀逆周期調節力度＊
　
　　中國物流信息中心特約分析師張立群認為，反內捲行動可以一定程度緩解供大於求環境下企
業間低成本過度競爭的傷害，但若需求不能持續回暖，則相關措施效果的可持續性面臨挑戰。「
必須盡快加大宏觀經濟政策逆周期調節力度。」
　
　　凱投宏觀中國經濟學家Ｚｉｃｈｕｎ　Ｈｕａｎｇ說：「鑒於出口增速持續放緩，以及領導
層缺乏提供額外政策支持的緊迫性，我們對今年剩餘時間的經濟表現是否會明顯改善持懷疑態度
。」（ｒｙ）

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