《大灣區》深圳發布２０２４－２０２６年低空基礎設施建設方案

《經濟通通訊社３１日專訊》深圳市發改委制定深圳市低空基礎設施高質量建設方案

（２０２４－２０２６年），其中提到，到２０２６年底，建成「１＋５＋４」（低空經濟大科

學裝置１個、低空經濟運行試驗區５個、測試場４個）低空經濟總部研發測試總體布局。圍繞無

人機關鍵系統和零部件、整機製造、地面保障裝備等關鍵環節，形成一批全球領軍的低空研發製

造企業，專精特新「小巨人」、製造業單項冠軍、隱形冠軍等企業國內領先。產業集聚發展水平

顯著提升，產值規模突破１３００億元人民幣。



除此之外，還會建成低空起降點１２００個以上，開通載人、載貨飛行等各類低空商業航線

１０００條以上，直升機、ｅＶＴＯＬ起降設施１公里半徑覆蓋建成區面積比例突破５０％，「

２小時同城、４小時跨城」低空快送服務覆蓋人口佔全市人口比例超過７０％，三甲醫院、血液

中心（血站）覆蓋率超過５０％，城市治理起降場３公里半徑範圍內實現全市公園、河道、水庫

、岸線等巡檢全覆蓋，載人飛行、物流交通、低空觀光、航空運動、飛行培訓、電力巡線、港口

巡檢、航拍測繪、農林植保等領域實現商業化應用。（ｌｋ）

