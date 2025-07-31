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31/07/2025 11:53

《大灣區》深圳發布２０２４－２０２６年低空基礎設施建設方案

　　《經濟通通訊社３１日專訊》深圳市發改委制定深圳市低空基礎設施高質量建設方案
（２０２４－２０２６年），其中提到，到２０２６年底，建成「１＋５＋４」（低空經濟大科
學裝置１個、低空經濟運行試驗區５個、測試場４個）低空經濟總部研發測試總體布局。圍繞無
人機關鍵系統和零部件、整機製造、地面保障裝備等關鍵環節，形成一批全球領軍的低空研發製
造企業，專精特新「小巨人」、製造業單項冠軍、隱形冠軍等企業國內領先。產業集聚發展水平
顯著提升，產值規模突破１３００億元人民幣。
　
　　除此之外，還會建成低空起降點１２００個以上，開通載人、載貨飛行等各類低空商業航線
１０００條以上，直升機、ｅＶＴＯＬ起降設施１公里半徑覆蓋建成區面積比例突破５０％，「
２小時同城、４小時跨城」低空快送服務覆蓋人口佔全市人口比例超過７０％，三甲醫院、血液
中心（血站）覆蓋率超過５０％，城市治理起降場３公里半徑範圍內實現全市公園、河道、水庫
、岸線等巡檢全覆蓋，載人飛行、物流交通、低空觀光、航空運動、飛行培訓、電力巡線、港口
巡檢、航拍測繪、農林植保等領域實現商業化應用。（ｌｋ）

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