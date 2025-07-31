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31/07/2025 15:33

《中國要聞》字節跳動在職員工工齡的中位數是２﹒９年

　　《經濟通通訊社３１日專訊》７月３１日上午，字節跳動舉辦新一期的全員會，公司ＣＥＯ
梁汝波、抖音總裁韓尚佑、Ｓｅｅｄ模型應用負責人朱文佳以及來自績效與激勵、管理研究院等
部門的負責人與全體員工交流。全員會上首次回應社交媒體上關於「字節平均在職時間７個月」
的說法，澄清在職員工工齡的中位數是２﹒９年。這是這家成立僅１３年的公司，首次在內部披
露這一數據。（ｌｋ）

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