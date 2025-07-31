《中國要聞》字節跳動在職員工工齡的中位數是２﹒９年

《經濟通通訊社３１日專訊》７月３１日上午，字節跳動舉辦新一期的全員會，公司ＣＥＯ

梁汝波、抖音總裁韓尚佑、Ｓｅｅｄ模型應用負責人朱文佳以及來自績效與激勵、管理研究院等

部門的負責人與全體員工交流。全員會上首次回應社交媒體上關於「字節平均在職時間７個月」

的說法，澄清在職員工工齡的中位數是２﹒９年。這是這家成立僅１３年的公司，首次在內部披

露這一數據。（ｌｋ）

