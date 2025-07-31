  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

31/07/2025 09:31

《Ａ股行情》滬指低開０﹒３％，美國終止所有國家小額包裹免稅

　　《經濟通通訊社３１日專訊》中美貿易磋商持續引市場關注。美國總統特朗普預計兩國將達
成「非常公平」的協議，同時，他簽下行政令，８月底終止所有國家的小額包裹關稅豁免待遇。
中國外交部長王毅強調，雙方要建立更多溝通協商渠道，避免衝突對抗。滬綜指今早低開
０﹒３％，報３６０４﹒７點，深成指高開０﹒０５％，創業板指高開０﹒６５％。
　
　　中美日前已在瑞典斯德哥爾摩舉行新一輪經貿會談，官媒《人民日報》今日發表署名鐘聲的
評論文章稱，在消費領域，中國正將擴大內需視為戰略之舉，多措並舉積極擴大進口，美國企業
是重要受益者。
　
　　文章指出，中方一貫樂見雙方企業基於彼此需求，實現更大程度的優勢互補、互利共贏。美
方既然看重擴大對華出口，應為兩國企業雙向奔赴減少人為設限，營造良好合作環境。
　
　　另值得留意的是，中央政治局會議承諾「推進重點行業產能治理」，「依法依規治理企業無
序競爭」。約一小時後，《新華社》發布了中共中央黨外人士座談會的消息，國家主席習近平發
表講話強調要破除「內捲」。分析指，這是一個來自非常高層的信號，表明「反內捲」絕對是當
前政策重點。
　
　　人民銀行今日公布，進行２８３２億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場今日有
３３１０億元逆回購到期，即今日淨回籠４７８億元。（ｒｙ）

【說說心理話】照顧者壓力大 情緒出現問題應找心理醫生！嘉賓：「雖然很貴，但是值得的，他救了我一命！」► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

從神話到現實：大衛走廊的新西亞野心曝光？

30/07/2025 16:19

大國博弈

特朗普廢了WTO的武功

29/07/2025 14:50

關稅戰

日本加息牽扯全球資金流向

27/07/2025 14:03

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處