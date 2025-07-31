《Ａ股行情》滬指低開０﹒３％，美國終止所有國家小額包裹免稅

《經濟通通訊社３１日專訊》中美貿易磋商持續引市場關注。美國總統特朗普預計兩國將達

成「非常公平」的協議，同時，他簽下行政令，８月底終止所有國家的小額包裹關稅豁免待遇。

中國外交部長王毅強調，雙方要建立更多溝通協商渠道，避免衝突對抗。滬綜指今早低開

０﹒３％，報３６０４﹒７點，深成指高開０﹒０５％，創業板指高開０﹒６５％。



中美日前已在瑞典斯德哥爾摩舉行新一輪經貿會談，官媒《人民日報》今日發表署名鐘聲的

評論文章稱，在消費領域，中國正將擴大內需視為戰略之舉，多措並舉積極擴大進口，美國企業

是重要受益者。



文章指出，中方一貫樂見雙方企業基於彼此需求，實現更大程度的優勢互補、互利共贏。美

方既然看重擴大對華出口，應為兩國企業雙向奔赴減少人為設限，營造良好合作環境。



另值得留意的是，中央政治局會議承諾「推進重點行業產能治理」，「依法依規治理企業無

序競爭」。約一小時後，《新華社》發布了中共中央黨外人士座談會的消息，國家主席習近平發

表講話強調要破除「內捲」。分析指，這是一個來自非常高層的信號，表明「反內捲」絕對是當

前政策重點。



人民銀行今日公布，進行２８３２億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場今日有

３３１０億元逆回購到期，即今日淨回籠４７８億元。（ｒｙ）

