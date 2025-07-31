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AH股新聞

31/07/2025 11:34

《Ａ股行情》ＰＭＩ創３個月低，滬指半日跌０﹒６８％失三千六關

　　《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局公布，７月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為
４９﹒３％，遜於市場預期，比６月下降０﹒４個百分點，連續第四個月處於收縮區間，並創４
月以來三個月新低。製造業景氣回落，滬指半日跌０﹒６８％，報３５９１﹒２６點，失守三千
六；深成指上午收跌０﹒４５％，創業板指跌０﹒４３％。滬深兩市半日成交１１４２８億元（
人民幣．下同），較上個交易日同時段成交增加５６２億元或５﹒２％。個股跌多升少，兩市共
３２６３隻個股下跌。
　
　　盤面上，鋼鐵、有色金屬、煤炭等資源股繼續走軟；房地產板塊疲弱，上午跌２﹒４％，招
商蛇口（深：００１９７９）跌４﹒７％，金地集團（滬：６００３８３）跌４﹒３％。政治局
會議提出要做好下半年工作，保持政策連續性穩定性，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期。
地產方面，會議要求落實好中央城市工作會議精神，高質量開展城市更新。會議通稿不見早前各
大重要會議中必提的「穩樓市」表述，分析人士認為，樓市仍在下行期，會議的措辭令市場感到
失望。
　
　　另外，輔助生殖概念逆市衝高，板塊指數漲逾３％。財政部昨表示，中央財政將設立共同財
政事權轉移支付項目「育兒補貼補助資金」，今年初步安排預算９００億元左右。對於發放國家
基礎標準補貼所需資金，中央財政按照一定比例對地方予以補助，中央總體承擔約９０％。各地
將在８月下旬陸續開放育兒補貼申領。（ｒｙ）

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