《Ａ股行情》滬綜指午後挫近１％，網信辦約談英偉達

《經濟通通訊社３１日專訊》Ａ股市場午後續跌，滬綜指挫０﹒９７％，報３５８０﹒６點
，滬深３００指數跌１﹒５％，深成指軟１﹒０７％，創業板跌０﹒５１％。上海Ｂ股走低
０﹒７４％，深圳Ｂ股跌０﹒９５％。
目前鋼鐵、有色金屬及水產品股領跌大市。國家互聯網信息辦公室約談英偉達公司，要求英
偉達公司就對華銷售的Ｈ２０算力芯片漏洞後門安全風險問題進行說明並提交相關證明材料，半
導體板塊見下跌。（ｒｙ）
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31/07/2025 13:40
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０﹒７４％，深圳Ｂ股跌０﹒９５％。
目前鋼鐵、有色金屬及水產品股領跌大市。國家互聯網信息辦公室約談英偉達公司，要求英
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