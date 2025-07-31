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AH股新聞

31/07/2025 15:09

《Ａ股行情》滬指高位回吐１﹒２％止步三連升，本月漲３﹒７％

　　《經濟通通訊社３１日專訊》滬綜指上日（３０日）收創逾三年半新高後有回吐壓力，今日
震盪下調，收低１﹒１８％，報３５７３﹒２１點，失３６００點；深成指亦跌１﹒７３％，創
業板軟１﹒６６％。７月最後一個交易日成交高位，滬深兩市全天成交量達１﹒９４萬億元（人
民幣．下同），創五個月新高，較上個交易日放量９１７億元或５％。
　
　　國家統計局公布，７月官方製造業ＰＭＩ連續四個月處於收縮區間，反內捲政策影響下企業
生產偏謹慎，生產指數、採購指數均有回落；需求收縮則更為明顯，新訂單指數重返榮枯線下。
盤面上，鋼鐵、化纖等跌超３％，領跌行業板塊；至於房地產股全天走弱，上日召開的政治局會
議對地產著墨不多，惹市場失望。
　
　　備受關注的中共中央政治局會議７月３０日召開。會議認為，今年以來中國主要經濟指標表
現良好，但經濟運行依然面臨不少風險挑戰；會議強調做好下半年工作，要保持政策連續性穩定
性，增強靈活性預見性，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期。地產方面，會議要求落實好中
央城市工作會議精神，高質量開展城市更新。
　
＊分析：Ａ股高位震盪整固後會繼續上行＊
　
　　本月來看，滬綜指一路向上，在倒數第二個交易日盤中曾見３６３６﹒１７點，為去年１０
月以來近九個月高位；７月全月漲幅３﹒７４％，為連續第三個月上揚，並錄得去年９月以來最
大單月漲幅。推動指數上行的因素眾多，一是上半年經濟數據報喜，上半年ＧＤＰ增速５﹒３％
，為全年實現５％左右目標打下良好基礎，新增貸、社融等關鍵數據均高於預期，搶出口效應下
，６月出口數亦亮眼。二是外部風險放緩，中美第三輪貿易談判舉行，雙方均尋求將關稅休戰期
延長９０天，美國此前已經放寬芯片出口限制，市場對達成關稅協議樂觀。
　
　　分析師認為，近期指數漲得很快很猛，高位整固也是合理，監管可能也不希望指數漲得太快
，但下跌空間很小；滬綜指在３５００－３６００點附近震盪一段時間之後，大概率會繼續往上
走。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　４０７５﹒５９　　－１﹒８２　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３５７３﹒２１　　－１﹒１８　　　　８４５８﹒９３　　
　　深證成指　　１１００９﹒７７　－１﹒７３　　　１０９０１﹒４０　　
　　創業板指　　２３２８﹒３１　　－１﹒６６　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　１０４７﹒８７　　－１﹒０１　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２６４﹒８１　　－１﹒３９　　　　　１﹒５４　　　　
　　深證Ｂ指　　１２７９﹒９４　　－１﹒６９　　　　　１﹒３１　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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