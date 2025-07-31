《Ａ股行情》滬指高位回吐１﹒２％止步三連升，本月漲３﹒７％

《經濟通通訊社３１日專訊》滬綜指上日（３０日）收創逾三年半新高後有回吐壓力，今日

震盪下調，收低１﹒１８％，報３５７３﹒２１點，失３６００點；深成指亦跌１﹒７３％，創

業板軟１﹒６６％。７月最後一個交易日成交高位，滬深兩市全天成交量達１﹒９４萬億元（人

民幣．下同），創五個月新高，較上個交易日放量９１７億元或５％。



國家統計局公布，７月官方製造業ＰＭＩ連續四個月處於收縮區間，反內捲政策影響下企業

生產偏謹慎，生產指數、採購指數均有回落；需求收縮則更為明顯，新訂單指數重返榮枯線下。

盤面上，鋼鐵、化纖等跌超３％，領跌行業板塊；至於房地產股全天走弱，上日召開的政治局會

議對地產著墨不多，惹市場失望。



備受關注的中共中央政治局會議７月３０日召開。會議認為，今年以來中國主要經濟指標表

現良好，但經濟運行依然面臨不少風險挑戰；會議強調做好下半年工作，要保持政策連續性穩定

性，增強靈活性預見性，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期。地產方面，會議要求落實好中

央城市工作會議精神，高質量開展城市更新。



＊分析：Ａ股高位震盪整固後會繼續上行＊



本月來看，滬綜指一路向上，在倒數第二個交易日盤中曾見３６３６﹒１７點，為去年１０

月以來近九個月高位；７月全月漲幅３﹒７４％，為連續第三個月上揚，並錄得去年９月以來最

大單月漲幅。推動指數上行的因素眾多，一是上半年經濟數據報喜，上半年ＧＤＰ增速５﹒３％

，為全年實現５％左右目標打下良好基礎，新增貸、社融等關鍵數據均高於預期，搶出口效應下

，６月出口數亦亮眼。二是外部風險放緩，中美第三輪貿易談判舉行，雙方均尋求將關稅休戰期

延長９０天，美國此前已經放寬芯片出口限制，市場對達成關稅協議樂觀。



分析師認為，近期指數漲得很快很猛，高位整固也是合理，監管可能也不希望指數漲得太快

，但下跌空間很小；滬綜指在３５００－３６００點附近震盪一段時間之後，大概率會繼續往上

走。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ４０７５﹒５９ －１﹒８２

上證指數 ３５７３﹒２１ －１﹒１８ ８４５８﹒９３

深證成指 １１００９﹒７７ －１﹒７３ １０９０１﹒４０

創業板指 ２３２８﹒３１ －１﹒６６

科創５０ １０４７﹒８７ －１﹒０１

Ｂ股指數 ２６４﹒８１ －１﹒３９ １﹒５４

深證Ｂ指 １２７９﹒９４ －１﹒６９ １﹒３１

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