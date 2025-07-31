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AH股新聞

31/07/2025 10:27

《Ａ股焦點》政治局會議「城市更新」取代「穩樓市」，地產股走弱

　　《經濟通通訊社３１日專訊》中共中央政治局會議周三（３０日）召開。會議提出要做好下
半年工作，保持政策連續性穩定性，增強靈活性預見性，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期
。地產方面，會議要求落實好中央城市工作會議精神，高質量開展城市更新。會議通稿不見早前
各大重要會議中必提的「穩樓市」表述，分析人士認為，樓市仍在下行期，會議的措辭令市場感
到失望。
　
　　上海交通大學住房與城鄉建設研究中心主任陳杰解讀稱，城市更新已成為城市發展的重要轉
折點。開展城市更新，有助於存量提質增效、激活內需，持續鞏固房地產市場穩定態勢，推動房
地產行業轉型升級。各地應堅持因地制宜，探索高質量城市更新實踐路徑。
　
　　Ａ股地產板塊顯著走弱，城建發展（滬：６００２６６）挫４﹒３％，招商蛇口
（深：００１９７９）跌４﹒２％，新城控股（滬：６０１１５５）跌３﹒９％，金地集團
（滬：６００３８３）走低３﹒８％，綠地控股（滬：６００６０６）、光大嘉寶
（滬：６００６２２）、濱江集團（深：００２２４４）、保利發展（滬：６０００４８）等跟
挫。（ｒｙ）

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