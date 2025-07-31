《Ａ股焦點》美小包裹退稅終止，跨境電商走挫，政治局強調穩外貿

《經濟通通訊社３１日專訊》美國總統特朗普已經簽署行政命令，由８月２９日起終止全球

小額包裹關稅豁免。白宮稱，這項措施將堵住「用於逃避關稅以及向美國輸送致命合成阿片類藥

物，以及其它不安全或低於市場價格產品的災難性漏洞」，措施適用於所有價值等於或低於

８００美元、此前符合免稅待遇的商品。



上述行政令將導致Ｓｈｅｉｎ和Ｔｅｍｕ等直接向美國消費者發貨的電商面臨新的關稅。而

在昨日（３０日）召開的中共中央政治局會議上，中央強調要擴大高水平對外開放，穩住外貿外

資基本盤。



政治局會議要求，幫助受衝擊較大的外貿企業，強化融資支持，促進內外貿一體化發展。對

外經濟貿易大學教授莊芮說，穩外貿關鍵在於增強外貿新動能新優勢。外貿企業要加快推動產業

升級，提升產品競爭力，同時要用好用足現有政策紅利，運用新技術發展跨境電商等新業態，積

極參加境內外各類展會，提升綜合競爭力。



跨境電商還沒從美國關稅政策的衝擊中走出，個股多數下調，華瓷股份

（深：００１２１６）大跌６﹒４％，彩虹集團（深：００３０２３）挫逾５％，居然智家

（深：０００７８５）跌４﹒４％，大連友誼（深：０００６７９）跌４﹒３％，小商品城

（滬：６００４１５）、跨境通（深：００２６４０）齊跌近２％，南寧百貨

（滬：６００７１２）、南京商旅（滬：６００２５０）、牧高笛（滬：６０３９０８）跟挫。

（ｒｙ）

