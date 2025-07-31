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31/07/2025 15:38

微軟任命慶雪輝為大中華區首席夥伴官

　　《經濟通通訊社３１日專訊》微軟正式宣布任命慶雪輝（Ｊｏｈｎｓｏｎ　Ｑｉｎｇ）為大
中華區首席夥伴官（Ｃｈｉｅｆ　Ｐａｒｔｎｅｒ　Ｏｆｆｉｃｅｒ），全面負責微軟在中國大
陸、香港和台灣地區的企業級生態戰略與合作夥伴業務發展。慶雪輝將向微軟全球資深副總裁、
大中華區董事長兼首席執行官侯陽匯報。此前，慶雪輝擔任微軟中國生態夥伴事業部負責人。
（ｌｋ）

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