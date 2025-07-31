微軟任命慶雪輝為大中華區首席夥伴官

《經濟通通訊社３１日專訊》微軟正式宣布任命慶雪輝（Ｊｏｈｎｓｏｎ Ｑｉｎｇ）為大
中華區首席夥伴官（Ｃｈｉｅｆ Ｐａｒｔｎｅｒ Ｏｆｆｉｃｅｒ），全面負責微軟在中國大
陸、香港和台灣地區的企業級生態戰略與合作夥伴業務發展。慶雪輝將向微軟全球資深副總裁、
大中華區董事長兼首席執行官侯陽匯報。此前，慶雪輝擔任微軟中國生態夥伴事業部負責人。
（ｌｋ）
【你點睇？】議員張宇人認為若飲食業更早輸入外勞，本港應可避免倒閉潮，你是否認同？ ► 立即投票
31/07/2025 15:38
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中華區首席夥伴官（Ｃｈｉｅｆ Ｐａｒｔｎｅｒ Ｏｆｆｉｃｅｒ），全面負責微軟在中國大
陸、香港和台灣地區的企業級生態戰略與合作夥伴業務發展。慶雪輝將向微軟全球資深副總裁、
大中華區董事長兼首席執行官侯陽匯報。此前，慶雪輝擔任微軟中國生態夥伴事業部負責人。
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