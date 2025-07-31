《行業數據》上半年內地遊戲市場銷售收入１６８０億，再創新高

《經濟通通訊社３１日專訊》第二十二屆中國國際數碼互動娛樂展覽會
（ＣｈｉｎａＪｏｙ）將於明日起一連４日在上海新國際博覽中心舉行。大會今日舉行中國國際
數字娛樂產業大會（ＣＤＥＣ）高峰論壇，期間中國音像與數字出版協會第一副理事長張毅君發
布《２０２５年１－６月中國遊戲產業報告》。報告顯示，２０２５年１－６月，國內遊戲市場
實際銷售收入１６８０億元（人民幣．下同），同比增長１４﹒０８％，再創新高；遊戲用戶規
模近６﹒７９億，同比增長０﹒７２％，亦為歷史新高點。
２０２５年１－６月，中國移動遊戲市場實際銷售收入１２５３﹒０９億元，同比增長
１６﹒５５％；客戶端遊戲市場實際銷售收入３５４﹒０３億元，同比增長４﹒８６％；網頁遊
戲市場實際銷售收入２２﹒０３億元，同比下降５﹒８７％，繼續呈下滑之勢；主機遊戲市場實
際銷售收入１０﹒３４億元，同比增長２９﹒７８％。
＊小程序遊戲銷售收入增逾４０％＊
２０２５年１－６月，國內小程序遊戲市場實際銷售收入達２３２﹒７６億元，同比增長
４０﹒２％。其中，內購產生的市場實際銷售收入１５３﹒０３億元，佔比６５﹒７％；廣告變
現收入７９﹒７３億元，佔比３４﹒３％。
２０２５年１－６月，自主研發遊戲國內市場實際銷售收入１４０４﹒５２億元，同比增長
１９﹒２５％。自研遊戲海外市場實際銷售收入９５﹒０１億美元，同比增長１１﹒０７％
２０２５年１－６月，自主研發移動遊戲海外市場實際銷售收入地區分布中，美國佔比
３１﹒９６％，日本佔比１６﹒２０％，韓國佔比７﹒４７％，依然為主要海外目標市場，合計
佔比５５﹒６３％。此外，德國、英國、法國三國市場合計佔比８﹒７８％，歐洲仍為中國遊戲
出海重要區域。（ｓｌ）
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