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31/07/2025 11:47

《打擊貪腐》兵器裝備集團原副總經理劉衛東涉受賄等罪被雙開

　　《經濟通通訊社３１日專訊》中紀委國家監委網站今日通報，經立案審查調查，中國兵器裝
備集團有限公司原黨組成員、副總經理劉衛東嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律和廉潔紀律，構
成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，現據有關規定，決定給予劉衛東開除黨籍、開除公職處分；收
繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。
　
　　通報指，經查，劉衛東喪失理想信念，背棄初心使命，對抗組織審查；違反中央八項規定精
神，接受可能影響公正執行公務的宴請以及旅遊、打高爾夫球等活動安排；違背組織原則，在組
織函詢時不如實說明問題，在幹部職務晉升、職工錄用等工作中為他人謀取利益並收受財物；廉
潔底線失守，違規收受禮品、禮金，違規操辦生日宴；「靠企吃企」，將黨和人民賦予的公權力
異化為謀取私利的工具，大肆收錢斂財，利用職務便利為他人在企業經營、職務提拔等方面謀利
，並非法收受巨額財物。
　
　　公開資料顯示，劉衛東為研究員級高級工程師，曾長期在東風汽車集團旗下公司任職，早年
任東風鍾祥汽車彈簧有限公司總經理，襄樊東風汽車電氣有限公司董事、總經理等職，２００１
年４月擔任神龍汽車有限公司總經理，同年７月獲任命為東風公司副總經理，２０１１年同時擔
任神龍公司董事，繼續分管神龍公司，並兼任東風鴻泰武漢控股集團有限公司董事長。２０１８
年５月，劉衛東出任中國兵器裝備集團有限公司副總經理、黨組成員。今年２月，中紀委國家監
委通報劉衛東任上受查。（ｓｌ）

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