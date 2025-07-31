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AH股新聞

31/07/2025 16:14

《中國要聞》美擬就基孔肯雅熱對華發旅行警告，外交部：疫情可控

　　《經濟通通訊社３１日專訊》中國廣東省的基孔肯雅熱感染病例上升，美國疾病控制與預防
中心（ＣＤＣ）據報計劃發布針對中國的旅行警告。對此，中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行
記者會上回應稱，據了解，中方已就此次基孔肯雅熱本地傳播情況同世界衛生組織保持著溝通，
中國政府始終高度重視本國人民和在華外國公民的身體健康，將一如既往為境內外遊客提供舒適
、安全、便利的旅行環境。
　
　　郭嘉昆並指，基孔肯雅熱是一種蚊媒傳播的疾病，上世紀５０年代在國外已有報告的病例，
目前全球已有１１９個國家和地區發現了該病毒的傳播。國家衛健委此前已在記者會介紹了中國
南方個別城市發生基孔肯雅熱輸入疫情，並引發本地傳播的情況，指出當前疫情可防、可治、可
控。
　
＊佛山：即日起全市啟動成蚊消殺行動，為期一周＊
　
　　自佛山順德區本月８日主動監測發現一宗基孔肯雅熱輸入個案以來，疫情持續擴散，截至
２６日２４時，廣東佛山、中山、廣州、深圳等１２個城市共錄得超過４８００宗基孔肯雅熱本
地個案，當中絕大部分發生於佛山順德區。順德區衛生健康局昨通報，該區２９日新增４０８宗
基孔肯雅熱確診，而該局此前通報，２７、２８日分別新增３２３宗、３５７宗，即這３天已新
增１０８８宗。
　
　　佛山政府今日宣布，為加強基孔肯雅熱、登革熱等蚊媒傳染病疫情防控工作，迅速控制成蚊
密度，有效切斷疫情傳播途徑，佛山即日起在全市啟動為期一周的成蚊消殺重點攻堅行動。在一
早一晚指定時間（早上７－１０時、下午４－７時），於外環境消殺的同時，動員民眾同步開展
好自家室內、庭院和天台等處的成蚊滅殺，通過家家戶戶裝紗窗、掛蚊帳、點蚊香等措施，達到
內外同殺、滅防結合的防控效果。（ｓｌ）

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