【數據解讀】統計局：傳統生產淡季加上高溫暴雨洪澇致ＰＭＩ回落

《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局公布，７月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為

４９﹒３％，遜於市場預期的持平，比６月下降０﹒４個百分點，連續第四個月處於收縮區間，

並創４月以來三個月新低。國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀數據指，受製造業

進入傳統生產淡季，部分地區高溫、暴雨洪澇災害等因素影響，７月製造業景氣水平較上月回落

，不過生產指數保持擴張，價格指數繼續回升，大型企業持續保持擴張，新動能持續增長，市場

預期回升。



＊生產指數、新訂單指數擴張區間回落＊



生產指數和新訂單指數分別為５０﹒５％和４９﹒４％，比６月下降０﹒５和０﹒８個百分

點，製造業生產活動繼續保持擴張，市場需求有所放緩。從行業看，鐵路船舶航空航天設備、計

算機通信電子設備等行業生產指數和新訂單指數持續位於擴張區間，產需兩端較為活躍；化學原

料及化學製品、非金屬礦物市場預期回升品等行業兩個指數繼續低於臨界點，市場供需偏弱。



受近期部分大宗商品價格上漲等因素影響，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為

５１﹒５％和４８﹒３％，比６月上升３﹒１和２﹒１個百分點，其中主要原材料購進價格指數

自今年３月份以來首次升至臨界點以上，市場預期回升造業市場價格總體水平有所改善。從行業

看，石油煤炭及其他燃料加工、黑色金屬冶煉及壓延加工等行業主要原材料購進價格指數和出廠

價格指數明顯回升，相關行業市場價格有所改善。



＊消費品行業ＰＭＩ降至收縮區間＊



大型企業ＰＭＩ為５０﹒３％，比６月下降０﹒９個百分點，其生產指數和新訂單指數分別

為５２﹒１％和５０﹒７％，均連續三個月位於擴張區間，大型企業保持較好生產經營態勢；中

型企業ＰＭＩ為４９﹒５％，比上月上升０﹒９個百分點，景氣水平繼續改善；小型企業ＰＭＩ

為４６﹒４％，比上月下降０﹒９個百分點。



從重點行業看，裝備製造業和高技術製造業ＰＭＩ分別為５０﹒３％和５０﹒６％，均持續

高於臨界點，高端裝備製造業保持擴張；消費品行業ＰＭＩ為４９﹒５％，比上月下降０﹒９個

百分點；高耗能行業ＰＭＩ為４８﹒０％，比上月上升０﹒２個百分點，景氣度有所改善。



生產經營活動預期指數為５２﹒６％，比上月上升０﹒６個百分點，製造業企業對近期市場

發展信心有所增強。從行業看，汽車、鐵路船舶航空航天設備、電氣機械器材等行業生產經營活

動預期指數均位於５５﹒０％以上較高景氣區間，相關企業對行業發展更為樂觀。



＊非製造業ＰＭＩ創八個月低，房地產等低於臨界點＊



此外，７月非製造業商務活動指數為５０﹒１％，比６月下降０﹒４個百分點，仍高於臨界

點，但創去年１１月以來八個月新低。服務業商務活動指數為５０﹒０％，比６月略降０﹒１個

百分點。從行業看，在暑期假日效應帶動下，與居民出行和消費相關的鐵路運輸、航空運輸、郵

政、文化體育娛樂等行業商務活動指數位於６０﹒０％以上高位景氣區間；租賃及商務服務、生

態保護及公共設施管理等行業商務活動指數均位於擴張區間，旅遊相關行業市場較為活躍；房地

產、居民服務等行業商務活動指數均低於臨界點，景氣度偏弱。從市場預期看，業務活動預期指

數為５６﹒６％，比上月上升０﹒６個百分點，表明多數服務業企業對市場預期較為樂觀。



同時，受近期部分地區持續高溫、暴雨洪澇災害等不利因素影響，建築業施工有所放緩，商

務活動指數為５０﹒６％，比上月下降２﹒２個百分點。從市場預期看，業務活動預期指數為

５１﹒６％，比上月下降２﹒３個百分點。



＊綜合ＰＭＩ降至三個月低，仍保持擴張＊



７月綜合ＰＭＩ產出指數為５０﹒２％，比上月下降０﹒５個百分點，仍高於臨界點，表明

中國企業生產經營活動總體保持擴張，但亦是４月以來三個月新低。構成綜合ＰＭＩ產出指數的

製造業生產指數和非製造業商務活動指數分別為５０﹒５％和５０﹒１％。（ｓｌ）



