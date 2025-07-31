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AH股新聞

31/07/2025 17:58

銀河證券與中金公司據報擬於東南亞設投資基金，規模超１０億美元

　　《經濟通通訊社３１日專訊》據《路透》報道，中國國際金融有限公司（ＣＩＣＣ）和中國
銀河證券計劃在東南亞推出規模超過１０億美元的基金，尋求在美國關稅戰之際從這個利潤豐厚
的市場分一杯羹。報道引述一位高管和一位知情人士指出，中金公司（０３９０８）
（滬：６０１９９５）和銀河證券（０６８８１）（滬：６０１８８１）的分支機構將在未來一
到一年半的時間內推出投資基金。
　
　　報道認為，此舉預示著這兩家銀行的投資重點將發生轉變，以往他們通常側重於國內市場。
目前中國政府正鼓勵國內金融巨頭支持對外投資，深化區域經濟聯繫。
　
　　報道引述銀河證券旗下的銀河證券國際首席執行官Ｃａｒｏｌ　Ｆｏｎｇ表示，隨著關稅戰
的持續以及中國企業加快實施「中國＋Ｎ」戰略，他們正在東南亞尋求當地的專業經驗；這種區
域經驗將有助於企業在供應鏈和分銷等領域的擴張。
　
　　「中國＋Ｎ」指的是中國企業的多元化戰略，即把供應鏈和業務擴展到本國以外，以降低地
緣政治風險。Ｆｏｎｇ表示，銀河證券國際希望在明年推出一個規模達１０億美元的私募股權基
金，旨在促進中國與東南亞之間的投資和資本流動。該基金將瞄準醫療保健、人工智能、先進製
造、可再生能源和消費等高增長行業，為投資者提供接觸中國和東南亞新興機遇的機會。
　
　　報道又引述馬來西亞數字部一位官員指出，中金公司的私募股權投資機構中金資本正在與馬
來西亞數字經濟機構合作，成立一個規模目標為１億美元的基金。該基金將投資於馬來西亞的遊
戲產業。（ｓｌ）

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